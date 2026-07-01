ھاووڵاتییەکی تورکیا ٣٨ کەسی لەژێر داروپەردووی بوومەلەرزەکانی ڤێنزوێلا ڕزگارکردووە

ھاووڵاتییەکی تورکیا بە ناوی ئیبراھیم ئاسار لە کاتی ئەو دوو بوومەلەرزەیەی کە ڕۆژی ٢٤ی مانگی حوەزیرانی ئەمساڵ لە ڤێنزوێلا ڕوویاندا، ئازایەتییەکی ناوازەی نیشان داوە و توانیویەتی ٣٨ کەس لەژێر داروپەردووی بوومەلەرزەکاندا ڕزگار بکات.

ئیبراھیم ئاسار کە لە شاری لا گوایرا لە ڤێنزوێلا نیشتەجێیە لەوبارەیەوە قسەی بۆ ئاژانسی ئانادۆڵو کرد و باسی لەوە کرد کە ماوەی ٢٢ ساڵە لە ڤێنزوێلا دەژێت و لەئێستادا نوێنەری ئەنجوومەنی بازرگانی نێودەوڵەتی تورکیایە و ڕایگەیاند کە لە ساتی بوومەلەرزەکاندا لە ئۆفیسەکەی خۆی بووە.

ئاماژەی بەوەشدا کە لە کاتی ڕوودانی بوومەلەرزەکاندا، دوای ئەوەی خێزانەکەی بۆ شوێنێکی ئارام گواستووەتەوە و دواتر بە خێرایی گەڕاوەتەوە بۆ یارمەتیدانی دراوسێیەکانی و لەو کاتەدا توانیویەتی ٣٨ کەس لەژێر داروپەردووی بوومەلەرزەکاندا، ڕزگاربکات.

ھەروەھا ئیبراھیم ئاسار ڕاشیگەیاند کە ژمارەیەک دامەزراوەی تورکیا، لەسەروویانەوە دەزگای هاریکاری و هەماهەنگی تورکیا (TİKA)، یارمەتی مرۆیییان گەیاندووەتە ڤێنزوێلا و بەسەر ئەو کەسانەدا دابەشیان کردوون کە بەھۆیەوە بوومەلەرزەکانەوە، زیانیان بەرکەوتووە.

