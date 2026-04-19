گەشتە ئاسمانییەکان لە ئێران دەست پێ دەکەنەوە

دامەزراوەی فڕۆکەوانی مەدەنی لە ئێران ڕایگەیاند کە لە چوار قۆناغدا، دەست بە ئاساییکردنەوەی گەشتە ئاسمانییەکان لە وڵاتەکەیان دەکەن.

دامەزراوەکە لە ڕاگەیاندراوێکدا کە لە میدیای ئەو وڵاتە بڵاو کراوەتەوە، لەبارەی دەستپێکردنی گەشتە ئاسمانییەکان زانیاری بڵاو کردەوە.

بە پێی ئەو پلانەی کە دامەزراوەی فڕۆکەوانی مەدەنی لە ئێران بڵاوی کردووەتەوە، لە قۆناغی یەکەمدا ڕێگە دەدرێت بە ئاساییبوونەوەی گەشتەکانی ترانزیت، دواتر گەشەکانی ڕۆژهەڵاتی وڵاتەکە و لە قۆناغی سێیەمیشدا گەشتەکان لە فڕکەخانەی ئیمام خومەینی و هەروەها مێهرئاباد کە لە ئاکامی هێرشەکانی ئیسرائیل و ئەمریکا زیانیان بەر کەوتبوو، بەکار دەهێندرێن. لە دوایین قۆناغیشدا گەشتە ئاسمانییەکان لە ناوخۆی ئێران بۆ ناوچەکانی ڕۆژئاوا دەست پێ دەکەنەوە.

لە لایەکی دیکەوە فڕۆشتنی هەرچەشنە تکتێکی فڕۆکە لە سەرانسەری ئەو وڵاتە هەتا کاتێکی نادیار ڕاگیرا.