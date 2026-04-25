گەشتە ئاسمانییەکانی ئێران بۆ دەرەوەی وڵات دەستی پێکردەوە

Ahmet Dursun
25 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 25 نیسان 2026
گەشتە ئاسمانییەکانی ئێران کە بە هۆی هێرشەکانی ئەمریکا-ئیسرائیل لە ٢٨ی شوبات بۆ سەر ئەو وڵاتە ڕاگیرابوو، دەستی پێکردەوە و یەکەم گەشت بەرەو ئیستانبوڵ بوو.
بە پێی هەواڵێکی میدیای ئێران، گەشتە ئاسمانییەکانی ئێران لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی ئیمام خومەینی، جارێکی دیکە دەستیان پێکردەوە.
یەکەم گەشتی ئاسمانی ئێران بەرەو ئیستانبوڵ و دواتر بەرەو مەدینە و مەسقەت ئەنجام درا.
دەسەڵاتی فڕۆکەوانی مەدەنی ئێران ڕایگەیاند، ڕۆژانی داهاتوودا لەبارەی پلانەکانی گەشتکردن، زانیاری تەواو بڵاو دەکاتەوە.