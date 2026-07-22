گیانلەدەستدان بەهۆی بوومەلەرزەکانی ڤێنزوێلاوە بۆ پێنج هەزار و ٣٤٦ کەس بەرزبووەوە

ژمارەی ئەو کەسانەی لە دوو بوومەلەرزە به‌هێزه‌كه‌ی ٢٤ی حوزەیراندا لە ڤێنزوێلا گیانیان لەدەستدا، گه‌یشته‌ پێنج هەزار و ٣٤٦ کەس.

سەرۆکی ئه‌نجوومه‌نی نیشتمانیی ڤێنزوێلا، خۆرخێ ڕۆدریگێز ئاماژەی بەوە کرد ژمارەی گیانلەدەستدان بەهۆی بوومەلەرزەکەوە ٦٨ کەسی دیكه‌ زیادی کردووە و، گەیشتووەتە پێنج هەزار و ٣٤٦ کەس، ژمارەی بریندارانیش بۆ ١٦ هەزار و ٧٤٠ کەس بەرزبووەوە.

بەپێی هەواڵی میدیاكانی وڵاته‌كه‌، بۆ دەستنیشانکردنی ناسنامەی ئەو کەسانەی لە بوومەلەرزەکاندا گیانیان لەدەستداوە، حکوومەتی ڤێنزوێلا داوای لە خۆبەخشان کردووە نموونەی DNA پێشکەش بکەن.

لە کاتێکدا هیچ ڕاگەیاندراوێکی فەڕمی لەبارەی ژمارەی بێسه‌روشوێنه‌كان بڵاونەکراوەتەوە، لە ماڵپەڕی بێسه‌روشوێنانی بوومەلەرزەكه‌ی ڤێنزوێلا ٢٩ هەزار و ٥٠٠ کەس وەک بێسه‌روشوێن تۆمار کراون.