گیانلەدەستدانی بوومەلەرزەکانی ڤێنزوێلا گەیشتنە ٦ ھەزار و ١٢٥ کەس

دەسەڵاتدارانی ڤێنزوێلا ڕایانگەیاند کە ژمارەی ئەو کەسانەی کە بەھۆی بوومەلەرزەکانەوە گیانییان لەدەستداوە گەیشتووەتە ٦ ھەزار و ١٢٥ کەس.

سەرۆکی کۆمەڵەی نیشتمانیی ڤێنزوێلا، خۆرخی ڕۆدریگێز، ئێوارەی دووشەممە لە ڕاگەیاندراوێکدا بڵاویکردەوە کە ژمارەی گیانلەدەستدان بەراورد بە ئاماری ڕۆژی ٢٥ی تەمووزی ڕابردوو، ٥٧٩ کەس زیادیکردووە، بەڵام ژمارەی برینداران ھەر ١٦ ھەزار و ٧٤٠ کەس ماوەتەوە.

ئەمە لە کاتێکدایە کە دەسەڵاتدارانی ڤێنزوێلا تا ئێستا ھیچ ئامارێکی فەرمییان لەسەر ژمارەی ونبووان بڵاونەکردووەتەوە. بەڵام پلاتفۆرمێک بە ناوی (ونبووانی بوومەلەرزەی ڤێنزوێلا) ئاماژەی بەوە کردووە کە لە دوای ڕوودانی کارەساتەکەوە، ٢٩ ھەزار و ٥٠٠ کەس وەک ونبوو تۆمار کراون.

لە ٢٤ی حوزەیرانی ڕابردوو، ناوەندی ئەمریکی بۆ پشکنینی جوگرافی ڕایگەیاند دوو بوومەلەرزە بە گوڕی ٧.٢ و ٧.٥ پلە، کە جیاوازی نێوانیان ٣٩ چرکە بوو، ڕوویداون.

لە ھەمانکاتدا، بەرنامەی گەشەپێدانی نەتەوە یەکگرتووەکان (UNDP) زیانە مادییەکانی بوومەلەرزەکانی بە نزیکەی ٦.٧ ملیار دۆلار خەمڵاندووە.





