گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران بەقائی: "هیچ سنووردارکردنێک لەبارەی داراییە سڕکراوەکانەوە لە ئارادا نییە"

Tolga Akbaba
23 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 23 حوزەیران 2026
سەبارەت بەو بانگەشانەی باس لهوه دهكهن دوای ئازادکردنی داراییە سڕکراوەکانی ئێران بۆ کڕینی هەندێک بەرهەمی دیاریکراو بەکار دەهێنرێن، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوە و شاندی دانوستانکاری ئێران، ئیسماعیل بەقائی ڕایگهیاند: "هیچ سنووردارکردنێک لەبارەی داراییە سڕکراوەکانەوە لە ئارادا نییە".
له میانی كۆنگرهی ڕۆژنامەوانی هەفتانەدا لە تارانی پایتەخت، بهقائی وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامەنووسانی دایەوە.
سەبارەت بەو بانگەشانەی باس لهوه دهكهن دوای ئازادکردنی داراییە سڕکراوەکانی ئێران بۆ کڕینی هەندێک بەرهەمی دیاریکراو بەکار دەهێنرێن، بهقائی گوتی: "هیچ سنووردارکردنێک لەبارەی داراییە سڕکراوەکانەوە لە ئارادا نییە. چۆن لە بەرژەوەندی وڵاتەکە بێت، بەو ئاڕاستەیە بەکار دەهێنرێت".
بەقائی ئاماژەی بەوە کرد کە لەو گفتوگۆیانەی لە سویسرا بەڕێوەچوون، لەگەڵ سەرۆکی ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆم، ڕافایل ماریانۆ گڕۆسی کۆنەبوونەتەوە و، هیچ بەرنامەیەک نییە بۆ ئەوەی ئاژانسی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆم دەست بە پشکنینی ئەو وێستگە ئەتۆمییانە بکات کە لە هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیلدا زیانیان بهركهوتووه.
ههروهها بەقائی جەختی لهسهر ئهوه کردهوە کە بۆ دەستپێکردنی دانوستانەکان لەسەر پرسە ئەتۆمییەکان و هەڵگرتنی سزاکان، پێویستە پابەندبوونەکانی یاداشتی لێکتێگەیشتنەکە جێبەجێ بکرێن و، ڵاایگهیاند: "توانای بەرگریی و بەرنامەی مووشەکی ئێران بە هیچ شێوەیەک لە گفتوگۆکاندا باسی لێوە نەکراوە و هیچ کاتێک نابێتە بابەتی دانوستان".