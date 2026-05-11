گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران بەقائی: "ئەمریکا پێداگرە لەسەر داواکارییە نالۆژیکییەکانی"

گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران، ئیسماعیل بەقائی سەبارەت بەو ڕه‌شنووسی پێشنیاره‌ی ئەمریکا پێشکەشی ئێرانی کردووە، ڕایگه‌یاند: "ئەمریکا پێداگرە لەسەر داواکارییە نالۆژیکییەکانی".

لە کۆنگرەیه‌كی ڕۆژنامەوانیدا لە تارانی پایتەخت، بەقائی وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامه‌نووسانی دایه‌وه‌.

سەبارەت بەو ڕه‌شنووسی پێشنیاره‌ی ئەمریکا پێشکەشی ئێرانی کردووە، به‌قائی ڕایگه‌یاند: "ئەمریکا پێداگره‌ لەسەر داواکارییە نالۆژیکییەکانی. ئێمە له‌ باره‌ی ئاسایشی تەواوی ناوچەکە پێشنیازمان کردووە، نەک تەنیا دەربارەی ئاسایشی ئێران. داوای ئیمتیازمان نەکردووە، ئەوەی دەمانەوێت مافەکانی ئێرانە. ئێمە تەنیا داوای مافی وڵاتەکەمان بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگ دەکەین".

بەقائی ئه‌وه‌ی وەبیرهێنایه‌وە کە وڵاتەکەی پێشنیاری بەرپرسانەی بۆ واشنتۆن ناردووە و، گوتی: "ئێران لە ناوچەکەدا هێزێکی خاوەن بەرپرسیارێتییە. ئەو پێشنیارەی پێشکەشی ئەمریکای کردووە بە هەستی بەرپرسیارێتییەوە ئامادە کراوە".