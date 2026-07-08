کەنەدا: "خەرجی بەرگرییمان لە ناتۆ بەڕێژەی چوار لە سەدا زیاد دەکەین"

Zeynep Katre Oran, Muhammed Kılıç
08 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 08 تەمووز 2026
سەرۆکوەزیرانی کەنەدا، مارک کارنی ڕایگەیاند کە وردە وردە بارگرانی خەرجیی بەرگریی لەناو ناتۆ لە ئەمریکاوە دەخرێتە سەر شانی کەنەدا و وڵاتانی ئەورووپا و ئاماژەی بەوەشدا کە وڵاتەکەی لە ماوەی دوو ساڵی داھاتوودا، خەرجی بەرگریی لەناو ناتۆ بۆ چوار لە سەدا زیاد دەکات.
مارک کارنی لە میانی ٣٦ھەمین لووتکەی ناتۆ کە ئەنقەرە میوانداری دەکات لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانییدا ڕایگەیاند کە لەئێستادا، بەڕێژەی ١،٥ لە سەدای کۆی بەرھەمی ناوخۆی وڵاتەکەی، بۆ بەرگریی ناتۆ، تەرخان کراوە و گوتی: "لە ماوەی دوو ساڵی داھاتوودا، خەرجی بەرگرییمان لەناو ناتۆ، بۆ چوار لە سەدا زیاد دەکەین".
سەرۆکوەزیرانی کەنەدا، مارک کارنی ڕاشیگەیاند کە بەر لەوەی بەرەو ئەنقەرە بەڕێبکەوێت گفتوگۆی لەگەڵ سەرۆکی ئەمریکا، دۆناڵد ترەمپ کردووە و ئاماژەی بەوەشدا کە دۆناڵد ترەمپ دەیەوێت گۆڕانکاری لە خەرجیی بەرگریی لەناو ناتۆدا ببینێت و گوتی: "ئێستا وردە وردە بارگرانی خەرجیی بەرگریی لەناو ناتۆ لە ئەمریکاوە، دەخرێتە سەر شانی کەنەدا و وڵاتانی ئەورووپا".