کۆمەڵەیەکی خێرخوازی تورکیا ٥٥٠ سەبتەی خۆراکی پێشکەش بە ئاوارە سوورییەکان کرد

Halis Akyıldız, Muhammet Torunlu
07 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 07 مای,س 2026
کۆمەڵەی "خێرخوازی تاشی" تورکیا، ٥٥٠ سەبەتەی خۆراکی پێشکەش بەو خێزانە ئاوارانە کرد کە لە کەمپەکانی پارێزگای ئیدلب باکووری ڕۆژئاوای سووریا، نیشتەجێن.
کۆمەڵەکە لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە کە تیمەکانیان، ٥٥٠ سەبەتەی خۆراکیان بە سەر خێزانە ئاوارە سوورییەکانی نیشتەجێی کەمپەکانی پارێزگای ئیدلب دابەشکردووە.
لە ڕاگەیاندراوەکەدا باس لەوەش کراوە کە سەبەتە خۆراکییەکان بریتی بوون لە برنج، پاستا، ئارد، شەکر، ساوەر، خوێ و خۆراکی دیکە.
بەپێی ڕاگەیاندراوەکە سەرۆکی کۆمەڵەکە، کەماڵ ئوداڵ ڕایگەیاندووە کە بەردەوام دەبن لە گەیاندنی یارمەتی مرۆیی بۆ خێزانە ئاوارە سوورییەکان.