کۆمپانیای ھێڵی ئاسمانیی ھەنگاریا گەشتەکانی بۆ تەل ئەبیب ھەڵوەشاندەوە

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout
08 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 08 حوزەیران 2026
بەھۆی دووبارە سەرھەڵدانەوەی شەڕی نێوان ئیسرائیل و ئێران کۆمپانیای ھێڵی ئاسمانیی ھەنگاریا " Wizz Air"، گەشتەکانیان بۆ فڕۆکەخانەی دەیڤید بن گۆریۆن لە تەل ئەبیب ھەڵوەشاندەوە.
کەناڵی ١٢ی ئیسرائیلی بڵاوی کردەوە کە بەھۆی گرژییەکانی ئێستای ناوچەکە، کۆمپانیای ھێڵی ئاسمانیی ھەنگاریا، گەشتەکانی بۆ تەل ئەبیب بۆ ئەمڕۆ دووشەممە و سبەی سێشەممە ھەڵوەشاندووەتەوە.
کەناڵەکە باسی لەوەش کردووە کە کۆمپانیای ھێڵی ئاسمانیی ھەنگاریا گەشتیاریانی ئاگادارکردووەتەوە، لەوەی ڕۆژی ١٠ی ئەم مانگە، گەشتەکانیان بۆ تەل ئەبیب دەست پێ دەکەنەوە.
شەوی ڕابردوو ئێران لە وەڵامی ھێرشەکانی تەل ئەبیب بۆ سەر ناوچەی زاحییە باشووری بەیروت پایتەختی لوبنان، ژمارەیەک مووشەکی ئاراستەی باکووری ئیسرائیل کرد.
ھاوکات بەرەبەیانی ئەمڕۆ دووشەممە سوپای ئیسرائیل ڕایگەیاند کە فڕۆکە جەنگییەکانیان ژمارەیەک ئامانجی سەربازییان لە ڕۆژئاوا و ناوەڕاستی ئێران بۆردومان کردووە.