"کۆشکی سپی وێنەی تەوقەکردنی ترەمپ و ئەردۆغان بڵاوکردەوە"

Mücahit Oktay
09 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 09 تەمووز 2026
کۆشکی سپی، وێنەی تەوقەکردنی سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ و سەرکۆمار ڕەجەب تەیب ئەردۆغان بڵاوکردەوە.
کۆشکی سپی، لە سەر هەژماری خۆی لە پلاتفۆرمی میدیا کۆمەڵایەتیی کۆمپانیای Xی ئەمریکی، ئەو وێنانەی بڵاوکردەوە کە لە ٣٦ەمین لووتکەی سەرۆکانی دەوڵەت و حکوومەتانی ناتۆ لە تورکیا هاتبوون گرتن.
لە یەکێک لە وێنەکاندا دەردەکەوێت کە ترەمپ و ئەردۆغان پێش کۆبوونەوەی دووقۆڵی، لە بەردەم لۆگۆی (فۆرسی) سەرۆککۆماریدا تەوقە دەکەن.
لە ئەو وێنەیەی کە وەک یادگارییەکی لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە هاتبوو گرتن، ڕەفتاری گەرم و دۆستانەی هەردوو سەرۆک سەرنجی ڕاکێشا.