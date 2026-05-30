کۆشکی سپی: "سەرۆک ترەمپ تەنیا ڕێککەوتنێک واژوو دەکات کە لە سوودی ئەمریکادا بێت"

Hakan Çopur, Michael Gabriel Hernandez
30 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 30 مای,س 2026
کۆشکی سپی لەبارەی ئەو کۆبوونەوەیەی کە دوێنێ لەمەڕ ئێران بەڕێوەچوو ڕایگەیاند، سەرۆک دۆناڵد ترەمپ "تەنیا ڕێککەوتنێک واژوو دەکات کە لە سوودی ئەمریکادا بێت" و "هێڵە سوورەکانی ئەمریکای تێنەپەڕاندبێت".
بەرپرسێکی کۆشکی سپی لە وەڵامی پرسیارێکی ئاژانسی ئانادۆڵو لەبارەی کۆبوونەوەی ڕۆژی ڕابردووی ژووری دۆخەکانی کۆشکی سپی کە لەبارەی ئێرانەوە بەڕێوەچوو، هەڵسەنگاندنی بۆ ئاکامی کۆبوونەوەکە کرد.
ئەو بەرپرسە بە ئاژانسی ئانادۆڵوی ڕاگەیاند، "کۆبوونەوەی ژووری دۆخەکان، نزیک بە دوو کاتژمێری خایاند. سەرۆکی ئەمریکا تەنیا ڕێککەوتنێک واژوو دەکات کە لە سوودی ئەمریکادا بێت و هێڵە سوورەکانی نەبەزاندبێت. ئێران بە هیچ شێوەیەک نابێ ببێتە خاوەنی چەکی ناوەکی".