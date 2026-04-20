کۆسۆڤۆ سوپای پاسدارانی وەک "ڕێکخراوێکی تیرۆریستی" ناساند

حکوومەتی کۆسۆڤۆ سوپای پاسدارانی ئێرانی وەک "ڕێکخراوێکی تیرۆریستی"، ناساند.

سەرۆکوەزیرانی کۆسۆڤۆ، ئالبين کورتی لە کاتی پێشکەشکردنی بڕیاری ناساندنی سوپای پاسداران وەک "ڕێکخراوێکی تیرۆریستی"، ڕایگەیاند: "سوپای پاسداران بە قەوارەیەک ناسراوە کە تیرۆر و توندوتیژیی وەک ئامرازێک لە سیاسەتی دەرەوەی خۆیدا بەکاردەھێنێت و یارمەتیدەرە بۆ ناسەقامگیریی ناوچەکە و جیھان".

گوتیشی: "بەم بڕیارە کۆسۆڤۆ پێگەی خۆی لە پشتیوانیکردن لە ئاسایشی نێودەوڵەتی و بەھا دیموکراسیەکان و مافەکانی مرۆڤ بەھێزتر دەکات".

ھەروەھا سەرۆکوەزیرانی کۆسۆڤۆ، ئالبين کورتی ڕاشیگەیاند کە وڵاتەکەی بە بڕیاری ناساندنی سوپای پاسداران وەک "ڕێکخراوێکی تیرۆریستی"، پاڵشتی لە ھاوپەیمانە ستراتیژییەکانی دەکات لە شەڕی دژ بە تیرۆر.

