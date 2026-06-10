سوپای کوێت ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد کە بەهۆی هێرشکردنە سەر وڵاتەکە، سیستمەکانی بەرگریی ئاسمانیی کەوتوونەتەکار.

لە ڕاگەیاندراوێکدا کە لە هەژماری فەڕمی سوپای کوێت لە تۆڕی کۆمەڵایەتی بڵاوکراوەتەوە، هاتووە: "سیستمەکانی بەرگریی ئاسمانییمان لە ئێستادا هەوڵ دەدەن ڕێگریی لەو هێرشە بکەن کە کراوەتە سەر کایەی ئاسمانیی وڵاتەکە".

لە ڕاگەیاندراوەکەدا زانیاری ورد لە باره‌ی سەرچاوە یان جۆری هێرشەکان بڵاونەکراوەتەوە، به‌ڵام داوا لە هاووڵاتیان کراوە پابەندی ڕێنماییە ئەمنییەکان بن.