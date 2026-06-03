- گوتەبێژی وەزارەتی بەرگریی کوێت، عەقید ڕوکن سعود عەتوان ڕایگەیاند کە ژمارەیەک دڕۆن لەلایەن ئێرانەوە ئاراستەی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی کوێت کراون و لە ئاکامدا، ژمارەیەک کەس برینداربوون.

کوێت: "بەھۆی ھێرشی دڕۆنی ئێرانەوە بۆ سەر وڵاتەکەمان ژمارەیەک کەس برینداربوون" - گوتەبێژی وەزارەتی بەرگریی کوێت، عەقید ڕوکن سعود عەتوان ڕایگەیاند کە ژمارەیەک دڕۆن لەلایەن ئێرانەوە ئاراستەی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی کوێت کراون و لە ئاکامدا، ژمارەیەک کەس برینداربوون.

گوتەبێژی وەزارەتی بەرگریی کوێت، عەقید ڕوکن سعود عەتوان ڕایگەیاند کە ژمارەیەک دڕۆن لەلایەن ئێرانەوە ئاراستەی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی کوێت کراون و لە ئاکامدا، ژمارەیەک کەس برینداربوون.

عەقید ڕوکن سعود عەتوان لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە کە بەرەبەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە، ژمارەیەک دڕۆن لەلایەن ئێرانەوە ئاراستەی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی کوێت کراون.

گوتەبێژی وەزارەتی بەرگریی کوێت باسی لەوەش کردووە کە لە ئاکامی ھێرشەکەدا، زیانی زۆری ماددی بەر گەشتیاران (T١) لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی کوێت کەوتووە، ھەروەھا ژمارەیەک کەسیش برینداربوون کە دواتر چارەسەری پزیشکی پێویستیان بۆ کراوە.

ھەروەھا گوتەبێژی وەزارەتی بەرگریی کوێت، عەقید ڕوکن سعود عەتوان جەختی لەوەش کردووەتەوە کە ھێزە چەکدارەکانی کوێت بۆ مامەڵکردن لەگەڵ ھەر پێشھاتێکی نوێی ئەمنی لەو پەڕی ئامادەباشی دان و ڕاشیگەیاندووە کە ھەموو ڕێوشوێنێکی پێویست بۆ پاراستنی ئاسایش و سەقامگیریی وڵاتەکەیان دەگرنەبەر‌.



