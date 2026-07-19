کوێت: " بۆ ڕێگری لە هێرشەکانی ئێران، سیستەمی بەرگریی وڵات کەوتە کارەوە"

Mehmet Nuri Uçar
19 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 19 تەمووز 2026
سوپای کوێت ڕایگەیاند بە مەبەستی ڕێگری لە هێرشە مووشەکی و دڕۆنییەکانی ئێران، سیستەمی بەرگریی ئاسمانی وڵاتەکەیان کەوتە کارەوە.
سوپای کوێت لە هەژماری فەرمی خۆی لە پلاتفۆڕمی کۆمەڵایەتی X کە ناوەندەکەی لە ئەمریکایە ڕایگەیاند لە ئێران بە مووشەک و دڕۆن هێرشی کردووەتە سەر وڵاتەکەیان.
لە ڕاگەیاندراوەکەدا جەخت لەوە کراوەتەوە کە بە مەبەستی ڕێگری لە هێرشە مووشەکی و دڕۆنییەکانی ئێران، سیستەمی بەرگریی ئاسمانی ئەو وڵاتە کەوتە کارەوە.
هەروەها داوا لە خەڵکی وڵاتەکەیان کراوە کە لە شوێنە پارێزراوەکان پەنا بگرن و پابەندی ڕێنماییەکان بن.