کازاخستان.. سەرکۆمار ئەردۆغان لە ڕێوڕەسمێکی فەڕمیدا لەلایەن سەرکۆماری کازاخستان تۆکایێڤەوە پێشوازی لێکرا

سەرکۆماری تورکیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لە ئاستانا-ی پایتەختی کازاخستان لە ڕێوڕەسمێکی فەڕمیدا لەلایەن سەرکۆماری وڵاتەکە، قاسم جۆمەرت تۆکایێڤ پێشوازی لێکرا.

کاروانی ئۆتۆمبێلەکانی سەرکۆمار ئەردۆغان بەو ڕێگایەدا تێپەڕی کە بە ئاڵای تورکیا و کازاخستان ڕازابوونەوە و گەیشتە کۆشکی سەربەخۆیی.

لە کاتی دابەزینی لە ئۆتۆمبێلەکەی، سەرکۆمار ئەردۆغان لەلایەن سەرکۆماری کازاخستان تۆکایێڤەوە پێشوازی لێکرا.

دوای گەیشتنی سەرکۆمار ئەردۆغان و تۆکایێڤ بەو هۆڵەی ڕێوڕەسمەکە، سروودی نیشتمانیی هەر دوو وڵاتی لێدراو و، سەرکۆمار ئەردۆغان سڵاوی لە یەکەی سەربازیی ڕێوڕەسمەکە کرد.

دوای ناساندنی شاندەکان، هەر دوو سەرۆک تەوقەیان کرد و وێنەیان گرت. دواتر دەستیان بە کۆبوونەوەی دووقۆڵی کرد.

دوای کۆبوونەوە دووقۆڵیيەکە، سەرکۆمار ئەردۆغان سەرۆکایەتی شەشهەمین کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی بالای هاریکاریی ستراتیجی تورکیا-کازاخستان دەکات.

هەروەها سەرکۆمار ئەردۆغان و تۆکایێڤ بەشداری لە ڕێوڕەسمی واژوو کردنی ڕێککەوتنە دووقۆڵییەکان و کۆنگرەی ڕۆژنامەوانیی هاوبەشدا دەکەن.