Zehra Tekeci Eser
18 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 18 مای,س 2026
جێگری سەرۆکی گشتیی ئاک پارتی و گوتەبێژی پارتەکە، عومەر چەلیک رایگەیاند: "دەستوەردانی ئیسرائیل لە کەشتیگەلی جیهانی سومود بەربەرییەکی نامرۆڤانەیە. پێویستە هەموو ئەو لایەنانەی ماف و یاسا و مافەکانی مرۆڤیان کردووەتە بنەما، دژی ئەم بەربەرییە بوەستنەوە".
لە پەیامێکیدا لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی، چەلیک کاردانەوەی بەرامبەر بە دەستوەردانی هێزەکانی ئیسرائیل لە کەشتیگەلی جیهانی سومود نیشان داو، ڕایگەیاند: "کەشتیگەلی جیهانی سومود، ویژدان و چالاکی مرۆڤایەتییە. سڵاو لە کەشتیگەلی جیهانی سومود دەکەین کە نوێنەرایەتی شکۆ و ڕەسەنایەتی دەکات. دەستوەردانی ئیسرائیل لە کەشتیگەلی جیهانی سومود بەربەرییەکی نامرۆڤانەیە. پێویستە هەموو ئەو لایەنانەی ماف و یاسا و مافەکانی مرۆڤیان کردووەتە بنەما، دژی ئەم بەربەرییە بوەستنەوە. تۆڕی جینۆساید دوژمنایەتی هەر جۆرە دەستپێشخەرییەکی مرۆیی دەکات. لە کۆتاییدا ئەم دڕندەییە هەر بە سزای خۆی دەگات".