سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکان له‌ سەرۆکایەتی کۆماری توركیا، بورهانەددین دوران ڕایگه‌یاند: "حكوومه‌تی ئیسرائیل کە بە چاوتروکانێک دەستدرێژی کردە سەر دەیان هەزار هاووڵاتی مەدەنی بێتاوان و بێ جیاوازی کۆرپە، ژن و بەساڵداچووان دڕندەترین کۆمەڵکوژیی سەدەی ٢١ی ئەنجام دا و، بوێری ئه‌وه‌ی هه‌یه‌ ڕووداوە مێژووییەکان وەک چەکێکی سیاسیی بەکاربهێنێت، بە یەک وشە پێناسه‌ ده‌كرێت ئه‌ویش دووڕووییە".

دوران لە هەژماری خۆی له‌ تۆڕی کۆمەڵایەتی کاردانەوەی بەرامبەر بڕیاری حکوومەتی ئیسرائیل سەبارەت بە بانگەشەکانی ئەرمەنەکان لەباره‌ی ڕووداوەکانی ١٩١٥ نیشان دا.

"حكوومه‌تی ئیسرائیل کە بە چاوتروکانێک دەستدرێژی کردە سەر دەیان هەزار هاووڵاتی مەدەنی بێتاوان و بێ جیاوازی کۆرپە، ژن و بەساڵداچووان دڕندەترین کۆمەڵکوژیی سەدەی ٢١ی ئەنجام دا و، بوێری ئه‌وه‌ی هه‌یه‌ ڕووداوە مێژووییەکان وەک چەکێکی سیاسیی بەکاربهێنێت، بە یەک وشە پێناسه‌ ده‌كرێت ئه‌ویش دووڕووییە" دوران وای گوت و، ڕایگه‌یاند:

"دانپێدانانی ئیسرائیل بە ڕووداوەکانی ١٩١٥ وەک بەناو 'جینۆساید' دەرخستنێکی بێهوودەی ئەو هەوڵانەیە کە دەیدات بۆ پەردەپۆشکردنی خوێنی فەلەستینیە بێتاوانەکان کە بە دەستییەوەیەتی، هەروەها تێرۆری دەوڵەتی کە لە ڕۆژھەڵاتی ناوەڕاستدا پەیڕەوی دەکات و تاوانەكانی دژی مرۆڤایه‌تی كه‌ بێ باكانه‌ جێبەجێی دەکات. ئەوەی کە ئەو کەسانەی باس لە پابەندبوونی ئەخلاقی و مێژوویی دەکەن، ئەمڕۆ قەوارەیەک بن کە بەردەوام نەخۆشخانە، قوتابخانە، پەرستگا و کەمپی ئاوارەکان بۆردومان دەکەن و یاسا نێودەوڵەتییەکان پێشێل دەکەن، گەورەترین تەنزە کە مێژووی مرۆڤایەتی بینیبێتی. ئەوانەی لە دادگای نێودەوڵەتیی داد بە تاوانی جینۆساید دادگایی دەکرێن، بە هیچ شێوەیەک مافی ئەوەیان نییە وانەی مێژوو بە تورکیا بڵێنەوە یان ببنە پارێزەری ویژدان".