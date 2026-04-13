کاردانەوەی ئێران دژ بە هەڕەشەی "گەمارۆی دەریایی" لە لایەن ترەمپەوە

گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران ئیسماعیل بەقایی وەڵامی هەڕەشەی سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ ڕایگەیاند، "ئایا دەکرێت لە هێرشێکی تۆڵەسەندندا بۆ سەر ئابووری جیهانی، لە جەنگێکی نایاساییدا سەربکەویت؟ ئایا بڕینی لووتی خۆت لە ڕووی ڕق و کینەوە لوژیکییە"؟

ئیسماعیل بەقایی لە هەژماری پلاتفۆڕمی کۆمەڵایەتی کۆمپانیای X کە ناوەندەکەی لە ئەمریکایە وەڵامی هەڕەشەکانی دۆناڵد ترەمپی دایەوە.

بەقایی وێرای ئاماژەدان بەوەیکە هەڕەشەی ترەمپ زیان بە خۆی دەگەیەنێت، نووسیوێتی:

"ئایا دەکرێت لە هێرشێکی تۆڵەسەندندا بۆ سەر ئابووری جیهانی، لە جەنگێکی نایاساییدا سەربکەویت؟ ئایا بڕینی لووتی خۆت لە ڕووی ڕق و کینەوە لوژیکییە"؟

دوای شکستی دانوستانەکانی نێوان ئێران و پاکستان، سەرکۆماری ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاند کە دەست دەکەن بە قۆناغی گەمارۆی دەریایی گەرووی هورمز.

