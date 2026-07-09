Sinan Doğan
09 تەمووز 2026•نوێکردنەوە: 09 تەمووز 2026
لە ڤێنزوێلا ژمارەی ئەو کەسانەی لە دوو بوومەلەرزە بههێزهكهی ٢٤ی حوزەیراندا گیانیان لەدەستدا، گهیشته سێ هەزار و ٨١١ کەس.
سەرۆکی کۆمەڵەی نیشتمانیی ڤێنزوێلا ، خۆرخێ ڕۆدریگێز لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانییدا لە کاراکاسی پایتەخت، دوایین ئامارەکانی کارەساتی بوومەلەرزەکەی بڵاوكردهوه.
ڕۆدریگێز باسی لهوه كرد ژمارەی گیانلەدەستدان لە بوومەلەرزەکاندا ١٢٦ کەس زیادی کردووە و گەیشتووەتە سێ هەزار و ٨١١ کەس، ژمارەی بریندارەکانیش گەیشتووەتە ١٦ هەزار و ٧٤٠ کەس.
ههروهها ڕۆدریگێز ئاماژەی بهوه كرد کە بەهۆی هەردوو بوومەلەرزەکەوە ١٧ هەزار و ٩٠٧ کەس بێماڵ و حاڵ بوون و، لە ئێستادا چوار هەزار و ٣٨٨ کارمەندی نێودەوڵەتیی گەڕان و ڕزگارکردن لە ڤێنزوێلان، لەگەڵ هێزە چەکدارەکان، پۆلیس، شارەوانی، بەرگریی شارستانی و تیمەکانی فریاگوزاریدا، بە گشتی ٣٠ هەزار و ٧٦ کارمەند لە مەیدانەکەدا كار دهكهن.
هاوكات وەزیری پەروەردەی ڤێنزوێلا، هێکتۆر ڕۆدریگێز باسی لهوه كرد لانی کەم ١٦ هەزار و ٦٨٦ کەس لە ٨٧ ناوەندی کاتیی حەوانەوەدا دەمێننەوە کە لەلایەن حکومەتهوه کراونەتەوە.
لە کاتێکدا کارەکانی گەڕان و ڕزگارکردن لە ڤێنزوێلا بەردەوامن دوای دوو بوومەلەرزە گەورەکەی کە زیانی ٦،٧ ملیار دۆلاریان لێکەوتەوە، مانگی سووری تورکی و تیکا هاوکاریی مرۆیی پێشکەش بە لێقەوماوانی وڵاتهكه دەکەن.