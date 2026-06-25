Sinan Doğan
25 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 25 حوزەیران 2026
ناوهندی ڕووپێوی جیۆلۆجیی ئەمریکا (USGS) بڵاوی كردهوه، لە ڤێنزوێلا دوو بوومەلەرزەی یەک لەدوای یەک بە گوڕی ٧،٥ و ٧،٢ پلە بهپێوهری ڕێختهر و لهماوهی ٣٩ چرکەدا ڕوویانداوە.
ناوهندهكه ئاماژهی بهوه كرد یەکەم بوومهلهرزه بە گوڕی ٧،٥ پلە بهپێوهری ڕێختهر لە دووری ٢٣ کیلۆمەتری باشووری ڕۆژهەڵاتی شاری یووماری ویلایەتی یاراکوی و، دووهەمیان بە گوڕی ٧،٢ پلە بهپێوهری ڕێختهر لە دووری ٢٤ کیلۆمەتر باکووری ڕۆژهەڵاتی شاری سان فلیپی هەمان ویلایەت ڕوویانداوە.
ئاماژە بەوە کرا کە ماوهی نێوان بوومهلهرزهكان ٣٩ چرکە بووه و، لە یووماری بوومهلهرزهكه له قووڵایی ١٠ کیلۆمەتر و لە سان فلیپیش له قووڵایی ٢١،٩ کیلۆمەتر ڕوویداوه.
لەو هەواڵانەی لە میدیاکانی ڤێنزوێلادا بڵاوکراونەتەوە، باس لهوه كراوه کە ژمارەیەکی زۆر تیمی گەڕان و ڕزگارکردن ڕەوانەی ئەو ناوچانە کراون کە بیناکانیان تێدا ڕووخاوە و، بەهۆی داڕمانی ژێرخانی ئینتەرنێت لە هەندێک لە شارەکاندا، زیانە گیانی و ماددییەکان بە تەواوی نازانرێن.