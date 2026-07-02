بەهۆی ئەو بوومەلەرزانەی لە ٢٤ی حوزەیراندا ڤێنزوێلایان هه‌ژاند، بۆ ماوەی حه‌وت ڕۆژ ماتەمینیی نیشتمانیی لە سەرانسەری وڵاتەکە ڕاگەیاندرا.

سەرۆکی کاتیی ڤێنزوێلا، دێلسی ڕۆدریگێز لە هەژماری فەڕمی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی، ئاماژەی بەوە کرد وڵاتەکەی بەهۆی کارەساتی بوومەلەرزە وێرانکەرەکانەوە لە ناو "ئازارێکی قووڵدا" دەژی.

گوتیشی: "ئەمڕۆ، هاوبەشی خەمی ئەو خێزانانە دەکەین کە ئازیزانیان لەدەستداوە؛ نزا بۆ بریندارەکان، بێسەروشوێنان و تەواوی ئەو لێقه‌وماوانە دەکەین کە بەهۆی کارەساتەکەوە زیانیان پێگەیشتووە. وەک ڕێزگرتنێک لە یادی ئەوانەی گیانیان لەدەستداوە، بڕیارمداوە بە ڕاگەیاندنی حه‌وت ڕۆژ ماتەمینی نیشتمانی کە لە کاتژمێر ١٨:٠٠ی ئەمڕۆوە کاری پێدەکرێت. لەم ساتە پڕ لە خەمناکانەدا باوەش بۆ هەموو ئەو کەسانە دەکەینەوە کە تووشی ئەم تراژیدیایە بوون و پابەندبوونی خۆمان بۆ پشتگیریکردنیان و پاراستنیان دووپات دەکەینەوە".