ڤییەنا.. ڕۆژانی ٢٠-٢١ی ئایار کۆنفرانسی Road to Global 2026 بەڕێوەدەچێت

Burhan Sansarlıoğlu
13 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 13 مای,س 2026
کۆنفرانسی "Road to Global" کە تاکە کۆنفرانسی تەکنەلۆجی تورکیە لە ئەورووپا، لە ڕۆژانی ٢٠-٢١ی ئایاردا لەژێر چەتری ژووری بازرگانیی ڤییەنا (WKÖ Wien) لە ڤییەنا بەڕێوەدەچێت.
بەپێی ڕاگەیاندراوێک کە لەلایەن کۆنفرانسەکەوە بڵاوکراوەتەوە، کۆنفرانسەکە کە ئاژانسی ئانادۆڵو هاوبەشی پەیوەندیە جیهانییەکانێتی، کۆمپانیا گەورەکانی جیهانی تەکنەلۆجیا و بازرگانی کۆدەکاتەوە.
کۆنفرانسەکە کە لە ڕۆژانی ٢٠-٢١ی ئایار لەژێر چەتری WKÖ Wien لە ڤییەنا بەڕێوەدەچێت، ئەمساڵ بەشداربووانی زیاتر لە ٥٠ وڵات کۆدەکاتەوە.