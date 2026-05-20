ڤلادیمێر پوتین: "ڕووسیا و چین ڕۆڵی گرنگیان ھەیە لە چارەسەرکردنی پرسە ھەرێمیی و نێودەوڵەتییەکاندا"

سەرۆکی ڕووسیا، ڤلادیمێر پوتین ڕایگەیاند کە ڕووسیا و چین، ڕۆڵی گرنگیان ھەیە لە چارەسەرکردنی پرسە ھەرێمیی و نێودەوڵەتییەکاندا.
ڤلادیمێر پوتین لە کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیی ھاوبەشدا لەگەڵ سەرۆکی چین، شی جین پینگ لە پەکین ئاماژەی بەوەدا کە مۆسکۆ و پەکین ڕۆڵێکی گرنگ دەگێڕن لە بەدیھێنانی ھاوسەنگی لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی و گوتی: "ڕووسیا و چین، ڕۆڵی گرنگیان ھەیە لە چارەسەرکردنی پرسە ھەرێمیی و نێودەوڵەتییەکاندا".
سەرۆکی ڕووسیا ئەوەی وەبیرھێنایەوە، ڕێککەوتننامەی "دراوسێیەتی باش، دۆستایەتی و ھاوکاری" کە ٢٥ ساڵ لەمەوبەر لە نێوان مۆسکۆ و پەکین واژوو کراوە، بناغەیەکی پتەوی بۆ ھاوبەشی ھەمەلایەنە و ھاوکاری ستراتیژی نێوان ھەردوولا داناوە.
ڤلادیمێر پوتین باسی لەوەش کرد کە ڕووسیا و چین دوو ھاوبەشی بازرگانیی زۆر گرنگن و گوتی: "قەبارەی بازرگانی نێوان وڵاتەکەی و چین ساڵی ٢٠٢٥دا، گەیشتە ٢٤٠ ملیار دۆلار".
گوتیشی: "ڕووسیا یەکێکە لە گەورەترین وڵاتانی ھەناردەکارانی نەوت، غازی سروشتی و خەڵوز بۆ چین و بەردەوام دەبین لە دابینکردنی ئەو سەرچاوانە بۆ بازاڕی چین".
