ڤانس: "ھیچ کاتێک دۆناڵد ترەمپ ئامانجی نەبووە ڕەزا پەھلەوی ببێتەوە بە سەرۆکی نوێی ئێران"

Dilara Karataş, Başar Bayatlı
17 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 17 حوزەیران 2026
جێگری سەرۆکی ئەمریکا، جەی دی ڤانس کە ھیچ کاتێک سەرۆک دۆناڵد ترەمپ ئامانجی نەبووە ڕەزا پەھلەوی ببێتەوە بە سەرۆکی نوێی ئێران.
کچە ڕۆژنامەوانیی ئەمریکی، مێگین کێلی دیمانەیەکی لەگەڵ جەی دی ڤانس ئەنجامداوە کە لەسەر ھەژماری خۆی لە " YouTube" بڵاوی کردووەتەوە.
جێگری سەرۆکی ئەمریکا لە دیمانەکەدا، سیاسەتی ئیدارەی دۆناڵد ترەمپی بەرامبەر تاران خستووەتەڕوو و ئاماژەی بەوەداوە کە دۆناڵد ترەمپ ئامانجی "گۆڕینی ڕژێم" نییە لە ئێران و جەختی کردووەتەوە: "ھیچ کاتێک سەرۆک دۆناڵد ترەمپ ئامانجی نەبووە ڕەزا پەھلەوی ببێتەوە بە سەرۆکی نوێی ئێران".
جەی دی ڤانس باسی لەوەش کردووە، ئەنجامدانی ھەر ڕاپەڕینێک لەلایەن خەڵکی ئێرانەوە دژ بە حکوومەتی ئێستای ئەو وڵاتە، بڕیارێکە کە تەنھا پەیوەندی بە خۆیانەوە ھەیە.
گوتیشی: "ئامانجی ئەمریکا کۆتاییھێنانە بە بەرنامە ئەتۆمییەکەی ئێران لە ڕێگای دیپلۆماسی یان ڕێگای سەربازی ئەگەر پێویست بێت".
ھەروەھا جێگری سەرۆکی ئەمریکا، جەی دی ڤانس لێکتێگەیشتنەکەی نێوان وڵاتەکەی و ئێران بە "ڕێککەوتنی ئاشتی ھەرێمیی" وەسف کردووە کە ئێران، وڵاتانی کەنداو و ئیسرائیل و لوبنان دەگرێتەوە.