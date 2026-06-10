ژمارەی گیانلەدەستدان لە بوومەلەرزەیەکەی فلیپین بەرزبووەوە بۆ ٤٥ کەس

Bekir Aydoğan, Mahmut Nabi
10 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 10 حوزەیران 2026
ژمارەی ئەو کەسانەی کە لە ئاکامی بوومەلەرزەکەی ڕۆژی ٨ی ئەم مانگە لە باشووری فلیپین گیانیان لەدەستداوە، بەرزبووەوە بۆ ٤٥ کەس و ژمارەی بریندارانیش گەیشتووەتە ٦٣٠ کەس.
ڕۆژی ٨ی ئەم مانگە ناوەندی ڕووپێوی جیۆلۆجی ئەمریکا (USGS)ڕایگەیاندبوو کە بوومەلەرزەیەک بە گوڕی ٧،٨ پلە بە پێوەری ڕێختەر لە دووری ٢٦ کیلۆمەتر لە باشووری ڕۆژاوئای شارۆچکەی کابلالان لە ناوچەی سۆکسکسارجنی لە پارێزگای سارانگانی تۆمارکراوە.
نووسینگەی بەرگریی شارستانیی لە فلیپین لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە، ژمارەی ئەو کەسانەی کە لە ئاکامی بوومەلەرزەکەی ناوچەی مینداناو گیانیان لەدەستداوە، بەرزبووەتەوە بۆ ٤٥ کەس و ژمارەی بریندارانیش گەیشتووەتە ٦٣٠ کەس.
لە ڕاگەیاندراوەكەدا باس لەوەش كراوە كە ھەر بەھۆی بوومەلەرزەکەوە تا ئێستا، ١٧ کەس بێ سەروشوێنن.