ژمارەی کوژراوانی غەززە گەیشتە ٧٢ هەزار و ٩٩٣ کەس

ژمارەی ئەو کەسانەی لە ڕۆژی ٧ی تشرینی یەکەمی ٢٠٢٣وە تا ئێستا، بەهۆی هێرشەکانی ئیسرائیلەوە لە کەرتی غەززە گیانیان لەدەستداوە گەیشتووەتە ٧٢ هەزار و ٩٩٣ کەس.

وەزارەتی تەندروستی فەڵەستین لە غەززە، لە ڕاگەیاندراوێکدا نوێترین زانیاری سەبارەت بە قوربانییانی هێرشەکانی ئیسرائیل، سەرەڕای ئاگربەست لە غەززە، بڵاو کردەوە.

وەزارەتەکە ڕایگەیاندووە، لە ٤٨ کاتژمێری ڕابردوودا دوو تەرم گەیەندراوەتە نەخۆشخانەکانی غەززە و ١١ کەسی دیکەش بریندار بوون.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا هاتووە کە لە دەستپێکی ئاگربەست لە غەززە لە ١٠ی ئۆکتۆبەری ٢٠٢٥دا، ٩٨٣ کەس کوژراون و سێ هەزار و ١٢٢ فەڵەستینیش بریندار بوون و تەرمی ٧٨٣ کەسیش لە ژێر داروپەردووی باڵەخانەکاندا دەهێندراون.

بەپێی ڕاگەیاندراوەکەی وەزارەتی تەندروستی فەڵەستین لە غەززە، ژمارەی ئەو کەسانەی لە ڕۆژی ٧ی تشرینی یەکەمی ٢٠٢٣وە تا ئێستا، بەهۆی بەردەوامی هێرشەکانی ئیسرائیلەوە لە کەرتی غەززە گیانیان لەدەستداوە، گەیشتووەتە ٧٢ هەزار و ٩٩٣ کەس، ژمارەی بریندارەکانیش بۆ ١٧٣ هەزار و ٢٣٠ کەس بەرز بووەتەوە.

ئاماژە بەوەیش دەکرێت کە هێشتا تەرمی هەزاران کەس لەژێر داروپەردووی ڕووخاوی بیناکاندا ماونەتەوە.