ژمارەی کوژراوانی غەززە گەیشتە ٧٢ هەزار و ٩٦١ کەس

ژمارەی ئەو کەسانەی لە ڕۆژی ٧ی تشرینی یەکەمی ٢٠٢٣وە تا ئێستا، بەهۆی هێرشەکانی ئیسرائیلەوە لە کەرتی غەززە گیانیان لەدەستداوە گەیشتووەتە ٧٢ هەزار و ٩٦١ کەس.

وەزارەتی تەندروستی فەڵەستین لە غەززە، لە ڕاگەیاندراوێکدا نوێترین زانیاری سەبارەت بە قوربانییانی هێرشەکانی ئیسرائیل، سەرەڕای ئاگربەست لە غەززە، بڵاو کردەوە.

وەزارەتەکە ڕایگەیاندووە، لە ٤٨ کاتژمێری ڕابردوودا پێنج تەرم گەیەندراوەتە نەخۆشخانەکانی غەززە و ٤٩ کەسی دیکەش بریندار بوون.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا هاتووە کە لە دەستپێکی ئاگربەست لە غەززە لە ١٠ی ئۆکتۆبەری ٢٠٢٥دا، ٩٥١ کەس کوژراون و دوو هەزار و ٩٨٤ فەڵەستینیش بریندار بوون و تەرمی ٧٨٢ کەسیش لە ژێر داروپەردووی باڵەخانەکاندا دەهێندراون.

بەپێی ڕاگەیاندراوەکەی وەزارەتی تەندروستی فەڵەستین لە غەززە، ژمارەی ئەو کەسانەی لە ڕۆژی ٧ی تشرینی یەکەمی ٢٠٢٣وە تا ئێستا، بەهۆی بەردەوامی هێرشەکانی ئیسرائیلەوە لە کەرتی غەززە گیانیان لەدەستداوە، گەیشتووەتە ٧٢ هەزار و ٩٦١ کەس، ژمارەی بریندارەکانیش بۆ ١٧٣ هەزار و ٩٢ کەس بەرز بووەتەوە.

ئاماژە بەوەیش دەکرێت کە هێشتا تەرمی هەزاران کەس لەژێر داروپەردووی ڕووخاوی بیناکاندا ماونەتەوە.