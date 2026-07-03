سەرۆکی کاتیی ڤێنزوێلا، دێلسی ڕۆدریگێز بڵاوی كرده‌وه‌، ژمارەی ئەو کەسانەی لەو بوومەلەرزانەی لە ٢٤ی حوزەیراندا ڕوویاندا گیانیان لەدەستداوە، گەیشتووەتە دوو هەزار و ٥٩٥ کەس.

له‌ كۆنگره‌یه‌كی ڕۆژنامەوانییدا لە بنکەی ئاسمانیی لا کارلۆتا لە کاراکاسی پایتەخت، ڕۆدریگێز باسی له‌و دوو بوومەلەرزە به‌هێزه‌ كرد کە لە وڵاتەکەدا ڕوویاندا.

ڕۆدریگێز ئاماژەی به‌وه‌ کرد ژمارەی ئەو کەسانەی لەو بوومەلەرزانەی بە گوڕی ٧،٢ و ٧،٥ پلە بە پێوەری ڕێختەر لە باکووری وڵاتەکە ڕوویدا گیانیان لەدەستداوە بۆ دوو هەزار و ٥٩٥ کەس بەرزبووەته‌وە و، ژمارەی بریندارانیش گەیشتووەتە ١٢ هەزار و ٤٠٠ کەس،

هه‌روه‌ها ڕۆدریگێز باسی له‌وه‌ له‌وه‌ كرد کە تیمەکانی گەڕان و ڕزگارکردنی ٣٣ وڵاتی جیاواز هاوكاریان دەکەن له‌ كاره‌كانی گه‌ڕان و ڕزگار كردندا.

ڕۆدریگێز جەختی له‌سه‌ر ئه‌وه‌ کردەوە لە کاتی ڕوودانی بوومەلەرزەکەوە تا ئێستا شه‌ش هەزار و ٤٦٢ کەس بە زیندوویی لەژێر داروپەردووی بینا ڕووخاوەکاندا دەرهێنراون و، ڕایگه‌یاند: "دەستبەجێ دوای بوومەلەرزەکە دەوڵەتی ڤێنزوێلا بە سەرجەم دامەزراوەکانییەوە ده‌ستی به‌ كاره‌ پێویسته‌كان كرد. تەنیا چەند کاتژمێرێک دوای بوومه‌له‌رزه‌كان بۆ بەرەنگاربوونەوەی ئەم بارودۆخە لەناکاوە وەک یەکەمین کار بڕیارنامەیەکمان بڵاوکردەوە. سەرجەم سیستمی بەرگریی شارستانی و میکانیزمەکانی بەرگریی گشتیی بە پەلە ڕەوانەی ناوچەکە کران".

سەرۆکی کاتیی ڤێنزوێلا ڕۆدریگێز، تۆمەته‌كانی سه‌باره‌ت به‌ دره‌نگ به‌هاناوه‌چوون ڕه‌ت كرده‌وه‌ كه‌ ئاڕاسته‌یان ده‌كرێت و، ڕایگه‌یاند: "سەرجەم میکانیزمەکانی دەوڵەتمان دەستبەجێ خستنەگەڕ. خستنەڕووی ئەم بانگەشانە لەبەردەم گەلێکی پڕ لە ئازاردا بێویژدانیيه. با یەکێک بێت و بڵێت ڕێگری لە هاوکاری یان هاتنەناوەوەی کراوە. هیچ هاوکارییەک نییە. بە هیچ شێوەیەک شتێکی لەم جۆرە لە ئارادا نییە. یەکەمین و گرنگترین ئامانجمان ڕزگارکردنی ژیانی خەڵکە. بێ هیچ سڵەمینەوەیەک و بەبێ ڕەچاوکردنی هیچ تێبینییەکی سیاسیی پێویستمان بە تیمەکانی گەڕان و ڕزگارکردن هەیە".

لە لایەکی دیکەوە، بەپێی ئەو زانیارییانەی لە میدیاکانی ڤێنزوێلادا بڵاوکراونەتەوە، حکوومەت ژمارەی ئەو کەسانەی بەهۆی کارەساتی بوومەلەرزەکەوە ماڵەکانیان لەدەستداوە بە ١٢ هەزار و ٨٤١ کەس خسته‌ڕوو.