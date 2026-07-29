- لە ئاکامی زنجیرەیەک ھێرشی ئاسمانیی ھێزەکانی ئەمریکا و سعوودیە بۆ سەر ژمارەیەک بارەگای حەشدی شەعبی لە چەند ناوچەیەکی عێراق، ژمارەیەک چەکداری حەشدی شەعبی کوژران و برینداربوون.

ژمارەیەک بارەگای حەشدی شەعبی لە عێراق لەلایەن ھێزەکانی ئەمریکا و سعوودیەوە کرانە ئامانج - لە ئاکامی زنجیرەیەک ھێرشی ئاسمانیی ھێزەکانی ئەمریکا و سعوودیە بۆ سەر ژمارەیەک بارەگای حەشدی شەعبی لە چەند ناوچەیەکی عێراق، ژمارەیەک چەکداری حەشدی شەعبی کوژران و برینداربوون.

لە ئاکامی زنجیرەیەک ھێرشی ئاسمانیی ھێزەکانی ئەمریکا و سعوودیە بۆ سەر ژمارەیەک بارەگای حەشدی شەعبی لە چەند ناوچەیەکی عێراق، ژمارەیەک چەکداری حەشدی شەعبی کوژران و برینداربوون.

دەستەی حەشدی شەعبی لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە: "ئەمڕۆ چوارشەممە، ھێزەکانی ئەمریکا و سعوودیە، زنجیرەیەک ھێرشی تیرۆریستیان کردووەتە سەر ژمارەیەک بارەگای حەشدی شەعبی لە چەند ناوچەیەکی عێراق".

لە ڕاگەیاندراوەکەدا، باس لەوەش کراوە کە بەپێی ئامارە بەراییەکان لە ئاکامی ھێرشەکاندا، ژمارەیەک چەکداری حەشدی شەعبی کوژراون و برینداربوون، ھەورەھا زیانێکی زۆری ماددیش بەر بارەگاکان کەوتوون.



ھەروەھا لە ڕاگەیاندراوەکەدا، ھاتووە: "ئێمە ئەم ھێرشانە، بە گرژییەکی زۆر مەترسیدار و پێشێلکردنی سەروەری عێراق و ھێرشکردنە سەر دامەزراوە ئەمنییە فەرمییەکانی لە قەڵەمدەدەین و لەئێستادا لایەنە پەیوەندیدارەکان چاودێری دۆخەکە دەکەن ھەڵسەنگاندنەکان بۆ زیانەکانی ھێرشەکان بەردەوامن".



