ڕێبەری ئێران خامنەیی: "هێزی ئازای دەریایی ئێران ئامادەیە تامی شکستی نوێ بە دوژمنانی بچێژێت"

ڕێبەری ئێران، موجتەبا خامنەیی لە درێژه‌ی گرژییەکان لەگەڵ ئەمریکا لە گەرووی هورمز، ڕایگه‌یاند: "هێزی دەریایی ئێران ئامادەیە تامی تاڵی شکستی نوێ بە دوژمنانی بچێژێت".

بە بۆنەی ڕۆژی سوپا، موجتەبا خامنەیی ڕاگەیاندراوێکی بڵاوکردەوە.

لە ڕاگەیاندراوەکەیدا خامنەیی یادی ئەو فەرماندە باڵا و سەربازانەی سوپای کردەوە کە لە هێرشەکانی ئەمریکا-ئیسرائیلدا گیانیان لەدەستداوە و، ڕایگەیاند: "سوپای ئێران دژی پلانە ناپاكه‌كانی ئەمریکا و ئەوانەی لە ستەمی شا ماونەتەوە و جوداخوازەکان کە دەیانەوێت ئێران دابه‌ش بکەن وەستاوەتەوە و ئازایانه‌ بەرگریی لە خاک و سنووره‌ ئاوییه‌کانی وڵات ده‌كات".

خامنەیی ئاماژەی بەو جه‌نگه‌ كرد كه‌ ئەمریکا-ئیسرائیل دژی ئێران بەرپایان کردووە و، ڕایگه‌یاند: "سوپای ئێران شانبەشانی هاوڕێیانی لە هێزە چەکدارەکان دژی دوو سوپای پێشەنگی کوفر و لەخۆباییبوو دەجەنگێت".

گوتیشی: "لە کاتێکدا فڕۆکەی بێفڕۆکەوانەکان بە خێرایی هەورەبروسکە لە تاوانبارانی ئەمریکی و سەهیۆنی دەدەن، هێزی دەریایی ئێران ئامادەیە تامی تاڵی شکستی نوێ بە دوژمنانی بچێژێت".