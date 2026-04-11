ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵ: "ئەمریکا نزیکەی دوو هەزار سەربازی دیکە ڕەوانەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکات"

هاوکات لەگەڵ دەستپێکی گفتوگۆکانی ئەمریکا و ئێران کە لە ئیسلامئابادی پایتەختی پاکستان بەڕێوەدەچێت، ئەمریکا هەزار و ٥٠٠ بۆ دوو هەزار سەربازی دیکە ڕەوانەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەکات.

ڕۆژنامەی وۆڵ ستریت جۆرناڵ (WSJ) لە زمانی سەرچاوەیەکی ئاگادارەوە ڕایگەیاندووە کە ئەمریکا سەرەڕای پلان بۆ بەڕێوەبردنی دانوستانەکانی ئیسلامئاباد، قۆناغێکی نوێی گواستنەوەی هێزەکانیان بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست جێبەجێ دەکات.

بە پێی ئەم ڕاپۆرتە، ئەمریکا لە ڕۆژانی ڕابردوودا چەندین فڕۆکەی شەڕکەری دیکەی بۆ ناوچەکە ناردووە و هەروەها سەرقاڵی ئامادەکارییە بۆ ناردنی هەزار و ٥٠٠ بۆ دوو هەزار سەرباز لە یەکەی ٨٢ی هێزەکانی.

ڕۆژنامەکە ڕاشیگەیاندووە کە ئەمریکا هاوکات هەزاران هێزی سەر بە یەکەی چەکدارانی دەریایی وڵاتەکەی، بەرەو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەنێرێت.

