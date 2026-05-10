ڕووسیا: "سوپای ئۆکراینا لە هه‌شتی ئایارەوە تا ئێستا، ١٦ هەزار و ٧١ جار ئاگربەستی پێشێلکردووە"

وەزارەتی بەرگریی ڕووسیا بڵاوی كرده‌وه‌، سوپای ئۆکراینا لە هه‌شتی ئایارەوە تا ئێستا، ١٦ هەزار و ٧١ جار ئاگربەستی کاتیی پێشێلکردووە کە بەبۆنەی نۆی ئایار، ڕۆژی سەرکەوتنەوە ڕاگەیاندرابوو.

هه‌روه‌ها له‌ ڕاگه‌یاندراوه‌كه‌دا باس له‌وه‌ كراوه‌ ڕووسیا پابەندی ئاگربەستەکە بووە، بەڵام هێزەکانی ئۆکراینا بە فڕۆکەی بێفڕۆکەوان، تۆپخانە، ڕۆکێت و تانک هێرشیان کردووەتە سەر سەربازانی ڕووسیا و شوێنە مەدەنییەکان. بەرامبەریشدا هێزەکانی ڕووسیا وەڵامیان داوەتەوە و چەندین ناوەندی ئاڕاسته‌ كردنی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانیان لەناوبردووە.

