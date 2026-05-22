ڕوبیۆ: "گفتوگۆکان لەگەڵ ئێران بە ئەرێنیی بەڕێوەچوون ڕێگا بەوە نادرێت تێپەڕبوون بە گەرووی هورمزدا بکرێتە پارە"

وەزیری دەرەوەی ئەمریکا، مارکۆ ڕوبیۆ ئاماژەی بەوە کرد لە دانوستانەکان لەگەڵ ئێراندا پێشهاتی ئەرێنیی بەدیهاتووە، بەڵام داواکاری تێپەڕبوون بە گەرووی هورمزدا بە پارە جێگەی قبوڵ نییە.

لە کاتی چوونە ژوورەوەی بۆ کۆبوونەوەی وەزیرانی دەرەوەی ناتۆ لە شاری هێلسینگبۆرگی سوید، ڕوبیۆ بۆ میدیاکان دووا.

سەبارەت بە لووتکەی ناتۆ کە ڕۆژانی ٧-٨ی تەمووز لە ئەنقەرە بەڕێوەدەچێت، ڕوبیۆ ڕایگەیاند: "لووتکەکە دەبێتە یەکێک لە گرنگترین لووتکەی سەرکردەکان لە مێژوودا. سەرۆکی ئەمریکا ترەمپ لە کاردانەوەی ژمارەیەک لە هاوپەیمانانی ناتۆ بەرامبەر ئۆپەراسیۆنەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بێهیوا بووە".

ڕوبیۆ باسی لەوە کرد دانوستانەکان لەگەڵ ئێران درێژەیان هەیە و، گوتی: "لەبەرئەوە پێشبینی دەکەم ئەمڕۆ پرسی ئێران بخرێتە بەر باس. دەزانم هێشتا زۆر زووە بەڵام چاوەڕێی هەواڵین سەبارەت بە گفتوگۆ بەردەوامەکان. پێشکەوتنێکی کەم تۆمار کراوە. نامەوێت زیادەڕەوی بکەم، بەڵام کەمێک جووڵە هەبووە و ئەمەش شتێکی باشە. پرەنسیپە بنەڕەتییەکان وەک خۆیان دەمێننەوە. ئێران هەرگیز ناتوانێت ببێتە خاوەنی چەکی ئەتۆمی. ئەم ڕژێمە هەرگیز ناتوانێت ببێتە خاوەنی چەکی ئەتۆمی و بۆ بەدەستهێنانی ئەمەش پێویستە پرسی پیتاندن تاوتوێ بکەین. پێویستە پرسی یۆرانیۆمی پیتێندراو بەڕێژەی زۆر تاوتوێ بکەین".

ڕوبیۆ ئەوەیشی خستەڕوو هەوڵی ئێران بۆ دامەزراندنی سیستمێک لەسەر بنەمای وەرگرتنی پارە بەرامبەر تێپەڕبوون بە گەرووی هورمزدا لە ڕووی یاسای نێودەوڵەتییەوە قبوڵکراو نییە و، لە جیهاندا هیچ وڵاتێک نییە ئەمە قبوڵ بکات.

گوتیشی: "ڕێگە نادرێت ئەمە بێتە دی. ئەگەر شتێکی وا لە گەرووی هورمزدا بێتە ئاراوە، ئەوا لە شوێنەکانی دیکەی جیهانیش ڕوو دەدات".