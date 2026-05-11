ڕاگەیاندراوی فەرمانگەی پەیوەندییەکان له‌باره‌ی دیداری سەرکۆمار ئەردۆغان و شاژنی بەلجیکا ماتیڵد

سەرکۆماری توركیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لە كۆبوونه‌وه‌یدا لەگەڵ شاژنی بەلجیکا ماتیڵد ئاماژەی بەوە کرد دوایین پەرەسەندنەکانی ناوچەکە جارێکی دیکە گرنگی جیۆپۆلیتیکی پەیوەندیەکانی نێوان تورکیا و یەکێتیی ئەورووپای نیشان دایەوە، جەختیشی لەسه‌ر ئه‌وە کردەوە لەو ماوەیەی تا دەگەنە ئەندامێتیی تەواو نوێکردنەوەی یەکێتیی گومرگ بەپێی مەرجە نوێیەکان لە پێشینەی ئەو بوارانەدا ده‌بن كه‌ پێویستە بەپەلە پێشکەوتنیان تێدا بەدی بهێندرێت.

فەرمانگەی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆماری توركیا، ڕاگەیاندراوێکی سه‌باره‌ت به‌ كۆبوونه‌وه‌ی سەرکۆمار ئەردۆغان و شاژنی بەلجیکا ماتیڵد بڵاوکردەوە.

له‌ ڕاگه‌یاندراوه‌كه‌دا باس له‌وه‌ كراوه‌ كه‌ لە كۆبوونه‌وه‌کەدا پەیوەندیە دووقۆڵییەکانی تورکیا و بەلجیکا، پرسە هه‌رێمیی و جیهانییەکان تاوتوێ کران و، هاتووه‌: "سەرکۆمار ئەردۆغان ئاماژەی بەوە کرد تورکیا و بەلجیکا توانایه‌كی زۆری هاوکاریان لە زۆر بواردا هەیە، هه‌ر لە پەیوەندیە بازرگانییەکانەوە تا پیشەسازی بەرگریی، لە وزەوە تا کشتوکاڵ و بەردەوام دەبن لە هه‌ڵنانی هەنگاو بۆ گەشەپێدانی پەیوەندییەکان.

هه‌روه‌ها له‌ ڕاگه‌یه‌ندراوه‌كه‌دا ئاماژه‌ به‌وه‌ كراوه‌ كه‌ سه‌ركۆمار ئه‌ردۆغان تیشكی خستووه‌ته‌ سه‌ر ئه‌وه‌ی دوایین پەرەسەندنەکانی ناوچەکە جارێکی دیکە گرنگی جیۆپۆلیتیکی پەیوەندیەکانی نێوان تورکیا و یەکێتیی ئەورووپای نیشان دایەوە، جەختیشی لەسه‌ر ئه‌وە کردەوە لەو ماوەیەی تا دەگەنە ئەندامێتیی تەواو نوێکردنەوەی یەکێتیی گومرگ بەپێی مەرجە نوێیەکان لە پێشینەی ئەو بوارانەدا ده‌بن كه‌ پێویستە بەپەلە پێشکەوتنیان تێدا بەدی بهێندرێت.

سەرکۆمار ئەردۆغان ئاماژەی بە دەسپێشخەریە دیپلۆماسییە دیارەکانی تورکیا كرد لەسەر ئاستی نێودەوڵەتیی و، ڕایگەیاند: "ئەمساڵ لە ڕۆژانی ٧-٨ی تەمووزدا لە ئەنقەرە میوانداری لووتکەی سەرکردەکانی ناتۆ دەکەین، لە ڕۆژانی ٩-٢٠ی تشرینی دووەمدا میوانداری COP31 دەکەین. یەکێک لە بوارە گرنگەکانی هاریکاریی لەگەڵ بەلجیکا وەرچەرخانی وزەی سەوزە و، تورکیا لە ڕووی توانای دامەزراوەی وزەی نوێبووەوە لە ڕیزبەندی یه‌كه‌مدایه‌ له‌ ئەورووپا".

هاوكات سەرکۆمار ئه‌ردۆغان هیوای خواست لە دیدارەکانی شاژنی بەلجیکا لەگەڵ ناوەندە بازرگانییەکانی تورکیا ئەنجامی به‌رجه‌سته‌یان هه‌بێت.