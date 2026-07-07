سەرکۆماری توركیا، ڕه‌جه‌ب ته‌یب ئەردۆغان له‌گه‌ڵ سەرۆکوەزیرانی کەنەدا، مارک کارنی پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی تورکیا-کەنەدا و پێشهاته‌ هه‌رێمیی و جیهانییەکانی تاوتوێکرد.

فەرمانگەی پەیوەندییەکان له‌ سەرۆکایەتی کۆماری توركیا، ڕاگەیاندراوێکی سەبارەت بە دیداری سەرکۆمار ئەردۆغان و سەرۆکوەزیرانی کەنەدا کارنی لە چوارچێوەی ٣٦هەمین لووتکەی سەرۆک دەوڵەت و حکوومەتەکانی ناتۆ بڵاوکردەوە.

به‌پێی ڕاگه‌یاندراوه‌كه‌، له‌ دیداره‌كه‌دا پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی تورکیا-کەنەدا و پێشهاته‌ هه‌رێمیی و جیهانییەکان تاوتوێکراون.

سه‌ركۆمار ئەردۆغان ئاماژه‌ی به‌وه‌كرد كه‌ داکۆکی لە بەهێزکردنی کۆڵەکەی ئەورووپای ناتۆ دەکەن و، پێویستە ئەو هاوپەیمانانه‌ی ئەندامی یەکێتیی ئەورووپا نین بخرێنە ناو دەستپێشخەرییەکانی بەرگریی یەکێتیی ئەورووپا.