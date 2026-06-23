ڕاپۆرتی نەتەوە یەکگرتووەکان: "ئیسرائیل بە ئەنقەست منداڵانی فەڵەستینی دەکاتە ئامانج و بەردەوامە لە جینۆساید"

كۆميسیۆنی سەربەخۆی نێودەوڵەتیی لێکۆڵینەوەی نەتەوە یەکگرتووەکان لەبارەی خاکە داگیرکراوەکانی فەڵەستین بڵاوی كرده‌وه‌، ئیسرائیل بە ئەنقەست منداڵانی فەڵەستینی ده‌كاته‌ ئامانج و، بەردەوامە لە ئەنجامدانی جینۆساید و تاوانی دڕه‌نده‌.

لە چوارچێوەی ٦٢هەمین خولی ئەنجوومەنی مافەکانی مرۆڤی سه‌ربه‌ نەتەوە یەکگرتووەکان، كۆميسیۆنه‌كه‌ ڕاپۆرتە نوێیەکەی بڵاوکردەوە.

لە ڕاپۆرتەکەدا هاتووە: "بەرپرسان و هێزە ئەمنییەکانی ئیسرائیل لە کەرتی غەززە بە ئەنقەست منداڵانی فەڵەستینی ده‌كه‌نه‌ ئامانج و، تاوانی جینۆساید، تاوانی دژ بە مرۆڤایەتی و تاوانەکانی جەنگ ئەنجام دەدەن، هه‌روه‌ها لە کەناری ڕۆژئاواش تاوانەکانی جەنگ ئەنجام دەدەن".

لە ڕاپۆرتەکەدا ئه‌وه‌ وەبیرهێنراوەتەوە كه‌ ساڵی ڕابردوو كۆميسیۆنه‌كه‌ گەیشتووەتە ئەو دەرەنجامەی ئیسرائیل جینۆسایدی ده‌رهه‌ق به‌ فەڵەستینییەکان لە کەرتی غەززەدا ئەنجام داوە.

هه‌روه‌ها لە ڕاپۆرتەکەدا هاتووە: "دووبارەی دەکەینەوە کە بە ئامانجگرتنی بە ئەنقەستی منداڵان، یەکێکە لەو ڕەگەزە سەرەکییانەی کە نیشاندەری نیەتی جینۆسایدی بەرپرسان و هێزە ئەمنییەکانی ئیسرائیلە بە ئاڕاستەی لەناوبردنی تەواو یان بەشێکی فەڵەستینییەکان لە غەززەدا".

لە ڕاپۆرتەکەدا ئاماژە بە کاریگەرییە نەرێنییەکانی برینداربوونی توندی جەستەیی و دەروونی، زه‌بر و زه‌نگی بەکۆمەڵ، بێ باوك كه‌وتن، دابڕان، کەمئەندام بوون، کۆچی بەردەوام، برسییەتی و داڕمانی خزمەتگوزارییەکانی پەروەردە و تەندروستی لەسەر منداڵان کراوە و، باس له‌وه‌ كراوه‌ كه‌ ئەم دۆخە لە ماوەی ژیانیاندا بەردەوام دەبێت لە دروست كردنی کاریگەریی لەسەر منداڵانی غەززە.