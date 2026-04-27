چین: "ئەگەر ھاوبەشەکانمان لەلایەن ئەورووپا بخرینە لیستی سزاکانەوە لێکەوتەی خراپی دەبێت"

وەزارەتی دەرەوەی چین ھۆشداری توندی دایە یەکێتیی‌ ئەورووپا، لەوەی ئەگەر ھاوبەشەکانی بخاتە لیستی سزاکانەوە و ڕاگەیاند، ئەگەر یەکێتیی ئەورووپا ئەو کارە ئەنجام بدات، ئەوا لێکەوتەی خراپی دەێت.

وەزارەتەکە لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژەی بەوەداوە کە سەپاندنی سزا بەسەر وەبەرھێنەران و قەوارە چینییەکاندا کێبڕکێی دادپەروەرانە لە یەکێتیی ئەورووپا تێکدەدات.

باسی لەوەش کردووە کە ئەو ھەنگاوەی یەکێتیی ئەورووپا دژبە وەبەرھێنەرانی چین، دەبێتە مایەی سستبوونی قۆناغی گواستنەوەی سەوزی بۆ یەکێتیی ئەورووپا.

لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئەوەش خراوەتەڕوو کە چین لە نزیکەوە چاودێری ئەو پرسە دەکات و جەختیش لەوە کراوەتەوە کە چین ئامادەیە لەبارەی ئەو پرسە گفتوگۆ لەگەڵ یەکێتیی ئەورووپادا بکات.

وەزارەتی دەرەوەی چین ئاماژەی بەوەشداوە کە ھەموو ڕێوشوێنێکی توند بۆ پاراستنی ماف و بەرژەوەندیی ھاوبەشەکانیان دەگرنەبەر.



