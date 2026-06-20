چاوەڕوان دەکرێ لە دوو ڕۆژی داهاتوودا ئێران و ئەمریکا لە سویسرا کۆببنەوە

بانگەشەی ئەوە دەکرێت کە لە میانی دوو ڕۆژی داهاتوودا، سویسرا میوانداری دانوستانەکانی نێوان ئەمریکا و ئێران بکات.

سەرچاوە حکوومییەکانی پاکستان بۆ ئاژانسی ئانادۆڵو ڕایانگەیاند کە، لە میانی دوو ڕۆژی داهاتوودا، دانوستانە تەکنیکییەکان لە نێوان ئێران و ئەمریکا دەست پێ دەکات.

سەرچاوەیەکی ئاگادار لە دانوستانەکان ڕایگەیاند، پاکستان لەگەڵ نێوەندگیرانی دیکە لە چوارچێوەی قۆناغێکی دیکەی لێکتێگەیشتنەکە، لەگەڵ هەردوو لایەن لە پەیوەندیدان بۆ ئەوەی لە میانی یەک بۆ دوو ڕۆژی داهاتوودا لە سویسرا کۆببنەوە.

لە ١٤ی حوزەیراندا، ئەمریکا و ئێران لێکتێگەیشتنکیان بۆ کۆتایی هێنان بە جەنگ ڕاگەیاند کە لە ١٤ ماددە پێکهاتووە.

لێکتێگەیشتنەکە بە واژووی سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ و سەرکۆماری ئێران مەسعود پزیشکیان لە ١٨ی حوزەیراندا واژوو کرا.