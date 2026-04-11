پەیوەندی تەلەفۆنی سەرکۆمار ئەردۆغان و سەرکۆماری فەڕەنسا ئیمانوێل ماکرۆن

Kaan Bozdoğan
11 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 11 نیسان 2026
سەرکۆمار ئەردۆغان پەیوەندییەکەی تەلەفۆنی لەگەڵ سەرکۆماری فەڕەنسا ئیمانوێل ماکرۆن ئەنجامدا.
بە پێی ڕاگەیاندراوێکی فەرمانگەی پەیوەندییەکان سەر بە سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا، لە گفتگۆکەدا پەیوەندییەکانی نێوان دوو وڵات و پرسە هەرێمی و جیهانییەکانی لەگەڵ تاوتوێ کرد.
لە پەیوەندییەکەدا سەرکۆماری ئەردۆغان ڕایگەیاندووە کە پێداچوونەوە بە دەرفەتەکانی هاوکاری لە هەموو بوارێکدا بە تایبەتی لە پیشەسازیی بەرگرییدا بۆ هەردوو وڵات سوودبەخشە.
سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند، هەوڵە دیپلۆماتییەکان کە لە لایەن تورکیاوە پشتیوانی دەکرێت و وڵاتانی دیکە ڕۆڵێکی گرنگیان هەبوو لە دەستبەری ئاگربەست (لە نێوان نێران و ئەمریکا-ئیسرائیل).
سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند کە نابێ ڕێگە بدرێت قۆناغەکە بە هێرشکردنە سەر لوبنان بەلاڕێدا بچێت و تورکیا بەردەوامە لە پشتیوانیکردنی ئەو قۆناغە.
سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگەیاند کە دەستپێکردنی قۆناغی دووهەمی پلانی ئاشتی لە غەززە گرنگە و لەم بارەیەوە ئەو دەرفەتانەی کە بەدەست هاتووە، نابێ لە دەست بچن.
لە پەیوەندی نێوان هەردوو سەرۆک، لەبارەی ئازادی دەریاوانی لە گەرووی هورمز بە پێی یاساکانی نێودەوڵەتی، گۆرانکارییەکان لە سووریا و هەوڵەکانی ئاشتی لە قەوقاز و زیندووکردنەوەی گفتوگۆکان بە مەبەستی گەیشتن بە ئاشتی لە نێوان ڕووسیا و ئۆکراینا قسەی لەبارەوە کرا.