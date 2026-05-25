- سەرکۆمار ئەردۆغان و سوڵتانی عومان بن تارق پەیوەندیە دوو قۆڵییەکانی تورکیا-عومان و بابەتە هەرێمیی و جیهانییەکانیان تاوتوێ کرد.

پەیوەندی تەلەفۆنی سەرکۆمار ئەردۆغان و سوڵتانی عومان بن تارق - سەرکۆمار ئەردۆغان و سوڵتانی عومان بن تارق پەیوەندیە دوو قۆڵییەکانی تورکیا-عومان و بابەتە هەرێمیی و جیهانییەکانیان تاوتوێ کرد.

سەرکۆماری تورکیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان پەیوەندیەکی تەلەفۆنی لەگەڵ سوڵتانی عومان، هەیسەم بن تارق ئەنجام دا.

بەپێی هەواڵێکی فەرمانگەی سەرۆکایەتی پەیوەندییەکانی سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا، سەرکۆمار ئەردۆغان و هەیسەم بن تارق پەیوەندیە دوو قۆڵییەکانی تورکیا-عومان و بابەتە هەرێمیی و جیهانییەکانیان تاوتوێ کردووە.

سەرکۆمار ئەردۆغان لە پەیوەندیە تەلەفۆنیيەکەدا ئاماژەی بەوە کرد سەرلەنوێ هەڵگیرسانەوەی جەنگ لە ناوچەکەدا لە بەرژەوەندی کەسدا نییە، باسی لەوەیش کرد کە پشتیوانی کردنی هەنگاوە دیپلۆماسییەکان زۆر گرنگە و، وەک تورکیا لەگەڵ وڵاتانی برای ناوچەکە بۆ ئاشتییەکی بەردەوام تێدەکۆشن.

هەروەها سەرکۆمار ئەردۆغان باسی لەوە کرد وەک تورکیا کار دەکەن بۆ بەرقەرارکردنی ئاشتیی و سەقامگیریی لە فەڵەستین و، لە پێناو پاراستنی مافی گەلی فەڵەستین لە هەموو پلاتفۆرمەکاندا بەردەوام دەبن لە پێشکەشکردنی هەر پشتیوانیەک لە دەستیان دێت.

هاوکات سەرکۆمار ئەردۆغان پیرۆزبایی جەژنی قوربانیشی لە سوڵتانی عومان، هەیسەم بن تارق کرد.



