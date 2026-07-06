"لە میانی سەردانەکەی دا بۆ ئەنقەرە، پەیوەندییەکان نێوان تورکیا و ئەمریکا، دوو هاوپەیمانی نزیک و ستراتیژی لە هەموو بوارەکان لەوانەش بەرگریی، بازرگانی و وەبەرهێنان تاتوێ دەکرێت و هەنگاوەکان بۆ قوڵکردنەوەی ئەو هاوکارییەکان گفتوگۆی لەسەر دەکرێت".

پەیامی سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکان دوران لەبارەی سەردانی سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ "لە میانی سەردانەکەی دا بۆ ئەنقەرە، پەیوەندییەکان نێوان تورکیا و ئەمریکا، دوو هاوپەیمانی نزیک و ستراتیژی لە هەموو بوارەکان لەوانەش بەرگریی، بازرگانی و وەبەرهێنان تاتوێ دەکرێت و هەنگاوەکان بۆ قوڵکردنەوەی ئەو هاوکارییەکان گفتوگۆی لەسەر دەکرێت".

سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندییەکان سەر بە سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا بورهانەدین دوران لەبارەی سەردانی سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ بۆ تورکیا ڕایگەیاند: "لە میانی سەردانەکەی دا بۆ ئەنقەرە، پەیوەندییەکان نێوان تورکیا و ئەمریکا، دوو هاوپەیمانی نزیک و ستراتیژی لە هەموو بوارەکان لەوانەش بەرگریی، بازرگانی و وەبەرهێنان تاتوێ دەکرێت و هەنگاوەکان بۆ قوڵکردنەوەی ئەو هاوکارییەکان گفتوگۆی لەسەر دەکرێت".

دوران لەم بارەیەوە پەیامێکی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی بڵاو کردەوە و ڕایگەیاند کە ٧ی حوزەیران لەسەر بانگهێشتی سەرکۆماری تورکیا رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆکی ئەمریکا دۆناڵد ترەمپ سەردانی تورکیا دەکات.

لە پەیامەکەی دوران'دا هاتووە: "لە میانی سەردانەکەی دا بۆ ئەنقەرە، پەیوەندییەکان نێوان تورکیا و ئەمریکا، دوو هاوپەیمانی نزیک و ستراتیژی لە هەموو بوارەکان لەوانەش بەرگریی، بازرگانی و وەبەرهێنان تاتوێ دەکرێت و هەنگاوەکان بۆ قوڵکردنەوەی ئەو هاوکارییەکان گفتوگۆی لەسەر دەکرێت. ئەم کۆبوونەوانە هەروەها دەرفەتێکە بۆ باسکردن لە پرسەکانی هەرێمی و جیهانی و لەم بارەیەوە ئاڵوگۆڕی بیڕوڕا دەکرێت".

