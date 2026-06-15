پەیامی سەرکۆمار ئەردۆغان سەبارەت بە ڕێککەوتنی ئەمریکا و ئێران

Hamdi Dindirek
15 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 15 حوزەیران 2026
سەرکۆماری توركیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ئاماژهی بهوه كرد کە ئەو ڕێککەوتنەی لە نێوان ئەمریکا و ئێراندا بەدەستهاتووە، وەک پێشهاتێکی گرنگ بۆ بهرقهراركردنی ئاشتیی و ئارامیی لە ناوچەکەدا دەبینێت و بە خۆشحاڵییەوە پێشوازیی لێدەکەم.
لە پەیامێكیدا کە لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی NSosyal بڵاوی کردەوە، سەرکۆمار ئەردۆغان ڕایگهیاند: "ئەو ڕێککەوتنەی لە نێوان ئەمریکا و ئێراندا بەدەستهاتووە، وەک پێشهاتێکی گرنگ بۆ بهرقهراركردنی ئاشتیی و ئارامیی لە ناوچەکەدا دەبینم و بە خۆشحاڵییەوە پێشوازیی لێدەکەم".
سهركۆمار ئەردۆغان باسی لهوه كرد لە ناخی دڵییەوە هیواخوازە ئەم هەواڵە، کە ماوەیەکی زۆره هەموو جیهان پێویستی پێیەتی، ببێتە مایەی بەدیهێنانی ئارامیی و ئاسایشی بەردەوام لە ناوچەکەدا و، ڕایگهیاند: "بە گرنگییەوە جەخت لەسهر ئهوە دەکەمەوە پێویستە لە پرۆسەی پێش واژوو کردنی فەڕمی ڕێککەوتنەکەدا، خۆ لەو گوتار، هاندان و کردانە بەدوور بگیرێت کە گرژییەکان زیاد دەکەن و چاوکراوە بن بەرامبەر ههوڵهكانی تێکدان. بۆ بەدەستهێنانی ئەم ئەنجامەش، سوپاسی هەوڵە نێوەندگیری پاکستان دەکەم، بەتایبەت سەرکردایەتییەکانی ئەمریکا و ئێران. هەروەها دەمەوێت سوپاسی خۆم بۆ ئەو پاڵپشتییە دیپلۆماتییانە دەربڕم کە قەتەر و سعوودیە پێشکەشیان کردووە. ئێمە وەک تورکیا بەردەوام دەبین لە پشتیوانی كردنی هەموو هەوڵێک کە ئامانجی بهرقهرار كردنی ئاشتیی، سەقامگیریی و ئارامیی بێت لە ناوچەکەماندا، و بەردەوام دەبین لە بەشداری کردن لە دۆزینەوەی چارەسەری بەردەوام لەسەر بنەمای دیپلۆماسیی و یاسای نێودەوڵەتیی".