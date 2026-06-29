"دڵسۆزانەترین خواستی تورکیا ئەوەیە کە جیهانی تورکی خاوەندارێتی و پارێزگاری لە مێژوو، زمان و کلتووری هاوبەشمان بکات و بەو هێزەی لە ڕابردووی دێرینمانەوە وەری دەگرین، 'سەدەی تورک' بنیاد بنێت".

پەیامی سەرکۆمار ئەردۆغان بۆ کردنەوەی "هەفتەی جیهانی تورکی" لە باکو "دڵسۆزانەترین خواستی تورکیا ئەوەیە کە جیهانی تورکی خاوەندارێتی و پارێزگاری لە مێژوو، زمان و کلتووری هاوبەشمان بکات و بەو هێزەی لە ڕابردووی دێرینمانەوە وەری دەگرین، 'سەدەی تورک' بنیاد بنێت".

سەرکۆماری تورکیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ئاماژەی بەوە کرد کە بە ئیلهام وەرگرتن لە دروشمی بیرمەندی گەورە ئیسماعیل گاسپیرالی 'یەکێتیی لە زمان، بیرۆکە و کاردا' چالاکییەکان لە چوارچێوەی ڕێکخراوەکانی هاریکاریی تورکیدا قووڵتربوونەتەوە و، ڕایگەیاند: "دڵسۆزانەترین خواستی تورکیا ئەوەیە کە جیهانی تورکی خاوەندارێتی و پارێزگاری لە مێژوو، زمان و کلتووری هاوبەشمان بکات و بەو هێزەی لە ڕابردووی دێرینمانەوە وەری دەگرین، 'سەدەی تورک' بنیاد بنێت".



بەبۆنەی ١٠٠هەمین ساڵیادی یەکەمین کۆنگرەی تورکناسییەوە، سەرکۆمار ئەردۆغان پەیامێکی ئاڕاستەی ڕێوڕەسمی کردنەوەی "هەفتەی جیهانی تورکی" کرد کە لە باکو بەڕێوەدەچێت.

لە پەیامەکەیدا سەرکۆمار ئەردۆغان هیوای سەرکەوتنی بۆ چالاکییەکە خواست و بەئاواتی ئەوەی ببێتە مایەی خێر و بەرەکەت بۆ جیهانی تورکی، باسی لەوە کرد سەدەیەک لەمەوبەر، ڕووناکبیرانی ناوچە جیاجیاکانی جیهانی تورکی لە باکو کۆبوونەتەوە بە ئامانجی بەهێزکردنی هۆشیارییەکی هاوبەشی مێژوویی و شارستانی لەسەر بنەمای زانستە ئەرێنییەکان.

سەرکۆمار ئەردۆغان ئاماژەی بەوە کرد ئەو ڕووناکبیرانەی بەشداریان لە یەکەمین کۆنگرەی تورکناسیدا کردووە، بەو ڕاوێژانەی ئەنجامیانداون و ئەو بڕیارانەی داویانە و بەو توێژینەوە ئەکادیمیانەی ڕووناکی دەخەنە سەر ئەمڕۆمان، ئیرادە و دیدگایەکی لێهاتووانەیان نیشانداوە و ڕایگەیاند: "پاراستنی ئەم ئامانجە باڵایەی کە کۆنگرەی باکو وەک میرات بۆی بەجێهێشتووین لە هەر گۆشەیەکی جوگرافیای دڵماندا، هەروەها بەهێزکردن و گواستنەوەی بۆ نەوەکانی داهاتوو، بەرپرسیارێتییەکی هاوبەشی هەموومانە. لە ڕاستیدا بە ئیلهام وەرگرتن لە دروشمی بیرمەندی گەورە ئیسماعیل گاسپیرالی 'یەکێتیی لە زمان، بیرۆکە و کاردا' چالاکییەکانمان لە چوارچێوەی ڕێکخراوەکانی هاریکاریی تورکیدا کە دەرکەوتەی هاریکارییە دامەزراوەییەکانمانن لە جیهانی تورکیدا، ڕۆژ بە ڕۆژ قووڵتر و هەمەچەشن دەکەین".



گوتیشی: "دڵسۆزانەترین خواستی تورکیا ئەوەیە کە جیهانی تورکی خاوەندارێتی و پارێزگاری لە مێژوو، زمان و کلتووری هاوبەشمان بکات و بەو هێزەی لە ڕابردووی دێرینمانەوە وەری دەگرین، 'سەدەی تورک' بنیاد بنێت".