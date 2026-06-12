Zeynep Katre Oran
12 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 12 حوزەیران 2026
سهرۆكی کۆریای باکوور، کیم جۆنگ ئون لە نامەیهكیدا كه بە بۆنەی ڕۆژی نیشتمانیی ڕووسیاوە ئاڕاستهی سەرۆکی ڕووسیا، ڤلادیمێر پوتینی كردووه، پشتیوانی تەواوی وڵاتەکەی بۆ مۆسکۆ دووپات كردووهتهوه و پەیامی بەهێزکردنی زیاتری پەیوەندییە دووقۆڵییهکانی نێوانیانی دا.
بەپێی ههواڵێكی ئاژانسی ناوەندیی هەواڵی کۆریای باکوور (KCNA)، کیم لە نامەیەكدا بەبۆنەی ڕۆژی نیشتمانیی و ڕاگەیاندنی سەروەریی ڕووسیا لە ساڵی ١٩٩٠دا، پیرۆزبایی ئاراستەی پوتین کردووە.
کیم جەختی لەسهر ئهوە کردەوە کە پەیوەندییەکانی نێوان هەردوو وڵات لە چوارچێوەی پەیوەندی دڵسۆزانە و لەسەر بنەمای متمانە پێی ناوەتە قۆناغێکی نوێوە و، هاریکارییەکانیان لە ڕێگەی جێبەجێ کردنی پابەندبوونەکانەوە لە چوارچێوەی ڕێککەوتننامەی گشتگیریی هاوبەشی ستراتیجیدا کە لە حوزەیرانی ٢٠٢٤دا واژوو کراوە، بەرەوپێش دەچێت.
کیم پەیامی بەهێزکردنی زیاتری پەیوەندیە دووقۆڵییهکان ڕاگهیاند و، گوتی: "پشتیوانی كردنی ڕووسیا و پاڵپشتی كردنی تەواوی سیاسەتە ناوخۆیی و دەرەکییەکانی مۆسکۆ، هەڵوێستی نەگۆڕی کۆریای باکوورە".
ئاماژه بهوهیش كرا کە نامەکە لەلایەن باڵیۆزی کۆریای باکوور لە مۆسکۆ، سین هۆنگ چۆل گەیەندراوەتە بەرپرسانی وەزارەتی دەرەوەی ڕووسیا.