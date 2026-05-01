پەرلەمانی تورکیا بڕیارێکی لەبارەی هێرشی ئیسرائیل بۆ سەر کەشتیگەلی جیھانی سومود پەسەند کرد

Fatih Gökbulut, Halil Silahşör
01 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 01 مای,س 2026
پەرلەمانی تورکیا بە کۆی دەنگ بڕیارێکی لەبارەی هێرشی سوپای ئیسرائیل بۆ سەر کەشتیگەلی جیھانی سومود پەسەند کرد و لە ڕۆژنامەی فەرمی وڵات بڵاو بوویەوە.
لە بڕیارەکەدا وێڕای جەختکردنەوە لە ئیدانەکردنی هێرشی قێزەونانەی ئیسرائیل و پێشێلی یاسای نێودەوڵەتی، هاتووە کە ئیسرائیل بەو کردەوەیە، تاوانێکی جەنگی دیکە لەسەر خۆی تۆمار کرد.
پەرلەمانی تورکیا وەبیری هێناوەتەوە کە هێرش بۆ سەر کەشتیگەلی سڤیلی سومود لە ئاوە نێودەوڵەتییەکاندا بووە، ڕاشیگەیاندووە کە، ئەو کردەوەیە بۆ پێشگرتن بووە لە هەوڵی مرۆڤدۆستانەی ١٧٥ چالاکی فەڵەستینی کە ٢٠یان هاووڵاتی تورکیان.
لە بەشێکی دیکەی ئەو پەسەندکراوەی پەرلەمانی تورکیا، کردەوەکەی ئیسرائیل بە "چەتەی دەریایی" و "تاوانی جەنگی ئاشکرا" ناوی هێندراوە و داوا کراوە کە دەستبەجێ هەموو چالاکان و لەوانەش هاووڵاتییە تورکەکان ئازاد بکرێن.
پەرلەمانتارانی تورک ئاماژەیان بەوە داوە کە ئەوان لە بەرەی مرۆڤایەتیدا دەبن بۆ گەیاندنی یارمەتییەکان بۆ غەززە.
پەرلەمانی تورکیا هەروەها جەختی لەوەش کردووەتەوە کە بەدواداچوون بکرێت لە داگاکانی نێودەوڵەتیدا دژ بەو کردەوانەی سوپای ئیسرائیل.