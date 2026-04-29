پەرلەمانی ئەرووپا سیاسەتەکانی کۆچ و پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤی لە غەززە تاوتوێ کرد

Selen Valente Rasquinho, Aladdin Mustafaoğlu
29 نیسان 2026•نوێکردنەوە: 29 نیسان 2026
لە میانی دانیشتنێکی پەرلەمانی ئەورووپادا، سیاسەتەکانی کۆچ و پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ لە کەرتی غەززە تاوتوێ کران.
دوێنێ سێشەممە دانیشتنی گشتیی پەرلەمانی ئەورووپا ئەنجامدرا و لە میانیدا پڕۆژەبڕیارێکی لەبارەی ڕاپۆرتەکانی تایبەت بە دۆخی مافە سەرەکییەکانی لە یەکێتیی ئەورووپا بۆ ساڵانی ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥، تاوتوێ کرا.
ھەر لە میانی دانیشتنەکەدا، سیاسەتەکانی کۆچ و پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ لە کەرتی غەززە خرانە بەرباس.
بڕیاردەری فراکسیۆنی سەوز لە پەرلەمانی ئەورووپا، ئانا سترۆلینبێرگ لە میانی دانیشتنەکەدا، جەختی لەوە کردەوە کە نابێت مافە سەرەکییەکان، ببنە جێگای سازشکردن.
ئانا سترۆلینبێرگ ئاماژەی بەوەشدا کە جیاکاری و گوتاری ڕق و کینە لە ئەورووپا زیادیان کردووە و ڕایگەیاند کە پێویستە ھەمووان ھەوڵی زیاتر بدەن بۆ بەرگرییکردن لە مافە سەرەکییەکان.
ھەر لەوبارەیەوە کۆمیسیۆنی ئەورووپا، مایکل مەکگرات ڕایگەیاند کە پاراستنی مافە سەرەکییەکان، بەرپرسیارێتییەکی ھاوبەشە لە نێو یەکێتیی ئەورووپا.