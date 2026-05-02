پێنتاگۆن پێیوایه‌ گەمارۆی دەریایی ئەمریکا نزیکەی ٤،٨ ملیار دۆلار زیانی به‌ ئێران گه‌یاندووه‌

بەرپرسێکی وەزارەتی بەرگریی ئەمریکا (پێنتاگۆن) بڵاوی كرده‌وه‌، هەڵسەنگاندن بۆ ئەوە کراوە کە ئەو گەمارۆ دەریاییەی ئەمریکا زیاتر لە دوو هەفتەیە دژی ئێران جێبەجێی دەکات، نزیکەی ٤،٨ ملیار دۆلار زیانی به‌ حكوومه‌تی تاران گه‌یاندووه‌.

سه‌باره‌ت به‌ گەمارۆ دەریاییەکەی ئەمریکا بۆ سەر ئێران، بەرپرسێکی پێنتاگۆن کە زانیاری لەسەر بابەتەکە هەیە بۆ ڕۆژنامەی زی هیڵ دوواوه‌.

ئەو بەرپرسەی کە پێشبینییەکانی پێنتاگۆنی له‌باره‌ی تێچووی جەنگەکە بڵاو کردەوە، ئاماژەی بەوە کردووه‌ هەڵسەنگاندن بۆ ئەوە کراوە گەمارۆکە لە ڕووی داهاتی نەوتەوە نزیکەی ٤،٨ ملیار دۆلار له‌سه‌ر ئێران کەوتووەتەوە.

هاوكات فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا (سێنتکۆم)، لە ٣٠ی نیساندا ڕایگەیاند بەهۆی ئەو گەمارۆیەی ئەمریکا خستوویەتیە سەر بەندەرەکانی ئێران، تا ئێستا ٤٢ کەشتی گەڕێندراونەتەوە.