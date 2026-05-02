Ayşe İrem Çakır
02 مای,س 2026•نوێکردنەوە: 02 مای,س 2026
بەرپرسێکی وەزارەتی بەرگریی ئەمریکا (پێنتاگۆن) بڵاوی كردهوه، هەڵسەنگاندن بۆ ئەوە کراوە کە ئەو گەمارۆ دەریاییەی ئەمریکا زیاتر لە دوو هەفتەیە دژی ئێران جێبەجێی دەکات، نزیکەی ٤،٨ ملیار دۆلار زیانی به حكوومهتی تاران گهیاندووه.
سهبارهت به گەمارۆ دەریاییەکەی ئەمریکا بۆ سەر ئێران، بەرپرسێکی پێنتاگۆن کە زانیاری لەسەر بابەتەکە هەیە بۆ ڕۆژنامەی زی هیڵ دوواوه.
هاوكات فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا (سێنتکۆم)، لە ٣٠ی نیساندا ڕایگەیاند بەهۆی ئەو گەمارۆیەی ئەمریکا خستوویەتیە سەر بەندەرەکانی ئێران، تا ئێستا ٤٢ کەشتی گەڕێندراونەتەوە.