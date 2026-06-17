پێشوازی سەرکۆمار ئەردۆغان لە چەند باڵیۆزێک

Zafer Fatih Beyaz
17 حوزەیران 2026•نوێکردنەوە: 17 حوزەیران 2026
سەرکۆماری توركیا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان پێشوازی لە شاندی یەکێتیی ئەورووپا و باڵیۆزانی کۆریا، کوێت، مالیزیا و مەنگۆلیا کرد.
لەو دیدارهدا كه له كۆشكی سەرۆکایەتیی کۆمار بەڕێوەچوو، تیایدا باڵیۆزی شاندی یەکێتیی ئەورووپا، ئایڤۆ ئۆراڤ و باڵیۆزی کۆماری کۆریا، سوکجۆنگ بوو و باڵیۆزی کوێت، محەمەد مەرزوق سەلمان ئال شەبۆ و باڵیۆزی مالیزیا، عەدلان مۆهد شەفیق و باڵیۆزی مەنگۆلیا، ئۆچیر لکهاگڤاسورین نامەی متمانەیان پێشکەش به سەرکۆمار ئەردۆغان کرد.
باڵیۆزەکان له دوای ناساندنی ئەندامانی باڵیۆزخانە و ئەندامانی خێزانەکانیان، وێنەی یادگارییان لەگەڵ سهركۆمار ئەردۆغان گرت.
پاشان سەرکۆمار ئەردۆغان بە جیا لەگەڵ باڵیۆزەکان کۆبووەوە.